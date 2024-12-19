نواب "لبنان القوي" قدموا طعنًا إلى المجلس الدستوري في قانون تعليق المهل القانونية

قدّم أعضاء تكتّل "لبنان القوي" النّواب جورج عطا الله، سليم عون، سيزار أبي خليل، إدغار طرابلسي، غسان عطا الله، سامر التوم، نقولا صحناوي، جيمي جبور، ندى البستاني، وشربل مارون، طعنًا إلى ​المجلس الدستوري​، في القانون 328 الخاص بتعليق المهل القانونيّة، المنشور في عدد الجريدة الرّسميّة رقم 49 تاريخ 5/12/2024.

وأشار أبي خليل عقب تقديم الطّعن، إلى "أنّنا نبدأ بطريقة إقرار القانون الّتي تخالف النّظام الدّاخلي لمجلس النّواب، وصولًا إلى الغموض الّذي اعترى هذا القانون، وهذا مبدأ أرساه المجلس الدّستوري اللّبناني بقراره 5/2017، لجهة ضرورة وضوح النّصوص القانونيّة".

ولفت إلى أنّ "عدم الوضوح يولّد استنسابيّةً بالقرارات القضائيّة، ويضرب مبدأ المساواة الدّستوريّة بين اللّبنانيّين، إضافةً إلى الاستنسابيّة في تحديد المهل، والتّعارض بين بعض المواد والأسباب الموجبة لهذا القانون، إضافةً إلى الخلط بالمفاهيم".