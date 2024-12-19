الموسوي: المقاومة هي التي تدافع عن لبنان وتحمي أرضه وسنكون الأقوياء دائمًا مهما فعل البعض

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النّائب ​إبراهيم الموسوي​، إلى أنّ "الخروقات الإسرائيليّة الّتي تحصل بعد وقف إطلاق النّار تحت أعين لجنة المراقبة والأمم المتّحدة وكلّ العالم، لا سيّما من نسف للمباني في الأماكن الّتي لم يستطيعوا أن يدخلوا إليها أثناء الحرب، تظهر أنّ العدو كان عاجزًا عن القيام بذلك أثناء مواجهة أبطال المقاومة، وهذا دليل وحجّة قاطعة أنّ المقاومة هي الّتي تدافع عن ​لبنان​ وتحمي أرضه وسيادته وشعبه".

ورأى، خلال احتفال تكريمي أقامه "حزب الله" لعنصره الرّاحل عباس محمود خليل "كرار"، في مجمع الإمام الكاظم في حي ماضي، أنّ "ما حصل في سوريا من استغلال سقوط النّظام وتدمير كلّ مخزون الجيش السّوري من الصّواريخ والدّفاع الجوّي وغيرها من الأسلحة، يدلّ على أنّ إسرائيل لديها قلق وجودي وخوف أبدي، وهذا ما يجعلهم يدمّرون كلّ محيطهم"، مركّزًا على أنّ "الخوف كلّ الخوف أن يمضوا أكثر فأكثر بمشروعهم القديم الجديد للتّقسيم والتّفتيت، وتحويل هذا المحيط والإقليم إلى دويلات متناحرة ومتنازعة، كي يسوّغوا ويبرّروا دولتهم اليهوديّة الصافية".

وشدّد الموسوي على "أنّنا نعاهد أهلنا وشهداءنا أنّنا أصحاب مشروع وقضيّة، وأصحاب القضيّة والمشروع لا يهنوا ولا يحزنوا ولا يفتّ في عضدهم خسارة جولة من هنا أو هناك. فهذا الخط والنّهج مستمر بإذن الله، وطالما أنّ هناك أجيالًا تربى على المقاومة والوفاء والولاء، فنحن مستمرّون بإذن الله".

ولفت إلى أنّ "على المستوى الدّاخلي، نحن سنكون الأقوياء دائمًا مهما فعل البعض. نحن في موقع الاقتدار والقوة، كنّا وسنبقى كذلك، لأنّ أرواحنا معلّقة بعز قدس الشهّداء في عليائهم، هكذا كنا، وهكذا نستمر، وهكذا سنبقى إن شاء الله".