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شكرا لقرائتكم خبر عن بين ارتفاع وانخفاض المؤشرات الرئيسية.. بورصة موسكو تقفل على تباين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الخميس، على ارتفاع بواقع 9.68 نقاط، ما نسبته 0.40%، مقارنة بإقفال اليوم السابق، ليصل إلى 2419.03 نقطة.
وبدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 1.66 نقطة، أي بنسية 0.22%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 736.84 نقطة.
وبدوره، أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 1.66 نقطة، أي بنسية 0.22%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليبلغ 736.84 نقطة.
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