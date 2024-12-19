شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الخميس.. عيار 21 يتراجع إلى 3725 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر الذهب في مصر، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر، عيار 24، اليوم الخميس، 4257.25 جنيه للبيع، و4228.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 22، اليوم الخميس، 3902.5 جنيه للبيع، و3876.25 جنيه للشراء. سعر عيار 21 تراجع سعر الذهب في مصر، عيار 21، اليوم الخميس، إلى: 3725 جنيها للبيع، و3700 جنيه للشراء.

وسجل سعر الذهب في مصر، عيار 18، اليوم الخميس، 3192.75 جنيه للبيع، و3171.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر، عيار 14، اليوم الخميس، 2483.25 جنيه للبيع، و2466.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الذهب في مصر، عيار 12، اليوم الخميس، 2128.5 جنيه للبيع، و2114.25 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم الخميس، 29800 جنيه للبيع، و29600 جنيه للشراء.