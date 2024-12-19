ثنائية نيشان وباسم كريستو تعود في “أمير الشعراء”

انطلق موسم جديد من برنامج الشعر الأول في الوطن العربي “أمير الشعراء” عبر شاشة تلفزيون أبو ظبي.

بعد فرز طلبات الترشيح من قبل الشعراء، وتقييم القصائد، وفق معايير فنية ونقدية دقيقة، تبعها مقابلة الشعراء واختبارات اختيار المتأهلين إلى الحلقات المباشرة التي انطلقت من مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، حيث تم اختيار عشرين شاعراً للتنافس على لقب “أمير الشعراء”.

الموسم الحادي عشر من “أمير الشعراء” أتى محمَلا بالمفاجآت، حيث يقوم بتقديمه الإعلامي المتألق نيشان دير هاروتيونيان في تجربة هي الأولى من نوعها في مسيرته الناجحة، ليعود ويلتقي مع عدسة المخرج المبدع باسم كريستو. نيشان وباسم شكلا ثنائيا ناجحا جدا في برامج كثيرة أبرزها “مايسترو” ، “العراب” و “أنا والعسل” ليعود ويجمعهما من جديد “أمير الشعراء” عبر شاشة أبو ظبي من انتاج شركة Clue Media ومن تنفيذ شركة Ogmented.

يلقي برنامج أمير الشعراء الضوء على دور إمارة الشعر «أبوظبي» في تعزيز التفاعل والتواصل الشعري، باعتباره نافذة مفتوحة على آفاق الامتداد الثقافي للحوار بين الشعوب والثقافات، ومنارة في تعزيز الحراك الثقافي العربي، ومنبراً يجمع أبناء لغة الضاد.

ويعزِّز البرنامج دور الشعر والنقد في النهوض بالشعر الفصيح واللغة العربية والانتماء إلى الثقافة العربية وتراثها الشعري، ويسعى إلى اكتشاف المواهب الشعرية الجديدة ودعمها.

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يشار إلى أنَّ الفائز بالمركز الأول يحصل على لقب أمير الشعراء، وبردة الشعر التي تمثِّل الإرث التاريخي للعرب، والخاتم الذي يرمز إلى لقب الإمارة، وجائزة نقدية قيمتها مليون درهم، ويحصل الفائز بالمركز الثاني على جائزة بقيمة ٥٠٠.٠٠٠ درهم، والفائز بالمركز الثالث على جائزة بقيمة ٣٠٠.٠٠٠ درهم، والفائز بالمركز الرابع على جائزة بقيمة ٢٠٠.٠٠٠ درهم، والفائز بالمركز الخامس على جائزة بقيمة ١٠٠.٠٠٠ درهم.