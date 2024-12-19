مي عُمر تقتحم عالم الغناء في رمضان ٢٠٢٥… إليكم التّفاصيل

تخوض الممثّلة المصريّة، مي عمر، تجربة الغناء لأوّل مرّة، في مسلسلها الجديد “إش إش”، المقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

في التّفاصيل، إنتشرت عبر مواقع التّواصل الاجتماعيّ، أكثر من صورة جمعت مي عمر، مع الفنّان الشعبّي المصريّ، حسن شاكوش، في السّتوديو وهما يسجّلان أغنية خاصّة بمسلسل “إش إش”.

الأغنية ستكون شعبيّة وستقدّمها “مي”، على طريقة الّديو مع “شاكوش”.

نذكر أنّ مي عمر، انتهت مؤخّرًا من تصوير مسلسل “إش إش” الذي يتولّى مهمّة إخراجه زوجها المخرج محمّد سامي والمقرّر عرضه في رمضان ٢٠٢٥.

مسلسل “إش إش”، بطولة مي عمر، ماجد المصريّ، هالة صدقي، إدوارد، إنتصار، دينا، طارق النّهري، شيماء سيف، محمّد الشرنوبي، علاء مرسي، عصام السّقّا وإيهاب فهمي ومن تأليف وإخراج محمّد سامي.

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نذكر أنّ مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، الذي قدّمته الممثّلة مي عُمر، في رمضان ٢٠٢٤، مُرشّح للمنافسة هذا العام عن فئة أفضل مسلسل مصريّ ضمن مهرجان “جوي اووردز” في الرّياض، كما تمّ ترشيح زوجها المخرج محمّد سامي، للمنافسة ضمن فئة أفضل مخرج عربيّ عن مسلسل “نعمة الأفوكاتو”.