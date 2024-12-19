شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يعنيه اندماج عملاقي السيارات نيسان وهوندا المحتمل للعالم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتشرت الأنباء حول اعتزام واستكشاف شركتي صناعة السيارات اليابانيتين الرائدتين "نيسان موتور" و"هوندا موتور" إمكانية الاندماج بشكل وهو الأمر الذي قد يرسل موجات من الصدمة عبر صناعة السيارات العالمية حيث تسعى الشركتان المتنافستان إلى البقاء قادرتنن على المنافسة في الطريق نحو التحول الكامل إلى الكهرباء. مفاوضات بشأن الاندماج ذكرت صحيفة نيكي اليابانية أن شركتي نيسان وهوندا تخططان للدخول في مفاوضات بشأن الاندماج نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، مشيرة إلى أن الشركتين من المتوقع أن توقعا مذكرة تفاهم قريبا.

وذكرت التقارير أن الشركتين ستبحثان أيضا ضم "ميتسوبيشي موتورز" التي تعد نيسان المساهم الأكبر فيها بحصة 24% إلى الصفقة. ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم وبحسب "سيتي جروب" فإن التحالف المحتمل قد يؤدي إلى إنشاء ثالث أكبر مجموعة سيارات في العالم من حيث مبيعات السيارات بواقع 8 ملايين سيارة سنويا وهذا من شأنه أن يضع نيسان وهوندا وميتسوبيشي خلف شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا موتور وفولكس فاجن الألمانية التي تعاني من أزمة.

5 مخاطر تهدد شركات صناعة السيارات الكبرى في أوروبا قبل 2025

سبب الاندماج بين هوندا ونيسان

يأتي تقرير الاندماج في وقت تكافح فيه العديد من شركات صناعة السيارات العملاقة للتعامل مع المنافسة العالمية المتزايدة من شركات صناعة السيارات الكهربائية الأكبر مثل "تسلا" و"بي واي دي" الصينية.

كانت نيسان وهوندا قد أبرمتا شراكة استراتيجية في شهر مارس للتعاون في إنتاج المكونات الرئيسية للسيارات الكهربائية. عقبات على طريق الإندماج ولكن من المتوقع أن يواجه الاندماج الضخم العديد من العقبات فقد أعرب المحللون عن مخاوفهم بشأن احتمال مواجهة عمليات تدقيق في اليابان نظراً لاحتمال خفض الوظائف إذا تم التوصل إلى اتفاق في حين يُنظر إلى حل تحالف نيسان مع الشركة الفرنسية "رينو" على أنه محوري لهذه العملية.

شركة بوش لمكونات السيارات تعتزم شطب 5500 وظيفة

ووصف بيتر ويلز بروفيسور في كلية كارديف للأعمال الاندماج بأنه "تطور مهم" يمكن أن يساعد نيسان وهوندا في تجميع قوتهما وتوفير التكاليف وإنشاء تقنيات مستقبلية.

وقال ويلز:"كان هناك الكثير من التكهنات حول موقف نيسان على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية أو نحو ذلك. لقد كانت تحاول معادلة أو تحقيق التوازن في علاقتها مع رينو لكنها مازالت تكافح". أسهم نيسان وهوندا ارتفعت أسهم نيسان بنحو 24% يوم الأربعاء مسجلة أفضل يوم تداول للشركة منذ 40 عامًا على الأقل لكن يظل سعر سهم الشركة المدرج في طوكيو منخفضًا بنحو 25% منذ بداية العام.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أسهم هوندا بأكثر من 3% في نيويورك. هل يقف الاندماج المحتمل أمام شركات الصين؟ وحول ما إذا كان الاندماج بين نيسان وهوندا قد يمثل حلاً جيدًا أمام المنافسة من شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، قال ويلز :"إن الصفقة يمكن وصفها بأنها حل تقليدي إذا ما تحدثنا عنها في هذا الاتجاه، حيث أعتفد أنه ربما قد تأخرا قليلًا في ظل عدم امتلاكهم للتكنولوجيا المطلوبة واللازمة للتنافس في الأسواق".

وأضاف ”بالنسبة لشركة نيسان على وجه الخصوص فهي لا تواكب السوق الأمريكية وهذا هو مصدر قلقها الرئيسي وإنه لا يمكنها إصلاح ذلك بسرعة".

هوندا ونيسان .. أين تقف كل منهما؟

وأعرب أكيرا كيشيموتو من "جي بي مورجان" عن آراء مماثلة بشأن قوة اندماج نيسان وهوندا المحتمل قائلا :"نعتقد أن نيسان بحاجة إلى توضيح إلى أين ستنتهي علاقتها الرأسمالية المعقدة بشكل خاص مع رينو والتي تشمل الحكومة الفرنسية وكذلك تقديم تفاصيل حول اقتراح إعادة الهيكلة الذي أعلنت عنه".

وقال كيشيموتو:"تحتاج شركة هوندا إلى توضيح كيفية إدارتها للاستثمارات الكبرى فيما يخص المركبات الكهربائية".

بينما قال محللون لشبكة بلومبرج، أن قدرة هوندا التنافسية في مجال الدراجات النارية والمركبات الكهربائية الهجينة يسمح لها بالتغلب على المنافسين خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.