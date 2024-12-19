أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، عن سقوط أجزاء صواريخ اعتراضية في ساحة مبنى الكنيست بالقدس بسبب محاولات اعتراض الصاروخ اليمني.
في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان، عن تنفيذ "القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية حيث قصفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".
وذكر أن "العملية العسكرية تمت بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع "فلسطين2" وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله"، مضيفا "العملية نُفِّذت تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "واللا": سقوط أجزاء صواريخ اعتراضية في ساحة مبنى الكنيست بالقدس بسبب محاولات اعتراض الصاروخ اليمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.