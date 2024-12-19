"واللا": سقوط أجزاء صواريخ اعتراضية في ساحة مبنى الكنيست بالقدس بسبب محاولات اعتراض الصاروخ اليمني

أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، عن سقوط أجزاء صواريخ اعتراضية في ساحة مبنى الكنيست بالقدس بسبب محاولات اعتراض الصاروخ اليمني.

في وقت سابق، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" يحيى سريع، في بيان، عن تنفيذ "القوة الصاروخية عملية عسكرية نوعية حيث قصفت هدفين عسكريين نوعيين وحساسين للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة".

وذكر أن "العملية العسكرية تمت بصاروخين باليستيين فرط صوتيين نوع "فلسطين2" وحققت أهدافها بنجاح بفضل الله"، مضيفا "العملية نُفِّذت تزامنا مع العدوان الإسرائيلي على منشآت مدنية في العاصمة صنعاء ومحافظة الحديدة".