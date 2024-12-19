هآرتس: نتانياهو يبحث عن صورة بيضاء في جبل الشيخ هربا من صور غلاف غزة السوداء

اشارت صحيفة "هآرتس" الى ان أن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يفضّل شمّ هواء جبل الشيخ العليل على استنشاق رائحة البيوت المحترقة في مستوطنة نير عوز مقابل غزة. ولفتت الى إن نتانياهو منشغل، قبل كل شيء، بترسيم صورته العامة. فهوَس الرجل بالسيطرة على صورته أمام الجمهور هو ما قاده إلى قفص الاتهام، وهو ما يقف في قلب شهادته في قضايا الفساد الثلاث التي يُتهم بها. لافتا إلى أن نتانياهو ليس عفوياً قط؛ فكلّ صورة ومقطع فيديو له يتم إخراجهما بدقة وتنظيم، ويمكن أن نقسم هذه الصور إلى ثلاثة أنماط: ارتداؤه ربطة عنق زرقاء في مكتبه، وفي المحكمة المركزية، وارتداؤه ربطة عنق حمراء خلال اجتماعاته بالساسة الجمهوريين الأميركيين، وأخيراً، ارتداؤه سترة من طراز "ينيكلو" خلال جولاته مع الجيش.

واردفت "أخيراً، تمكن نتانياهو، خلال الأسبوعين الماضيين، من العثور على صورة المنتصر التي بحث عنها عبثاً منذ 7 تشرين الأول: إنها صورة رفع العلم الإسرائيلي فوق قمة جبل الشيخ السوري. لقد تحوّلت الهزيمة الفادحة التي ألحقتها حركة حماس بإسرائيل في خريف العام الماضي إلى نشوة تذكّر بنشوة حرب الأيام الستة. فإسرائيل لم تنتصر هنا فقط على حماس وحزب الله وسوريا، بل أيضا قصفت اليمن وإيران، واحتلت أراضيَ جديدة في الجولان من دون مقاومة، أو خسائر إسرائيلية، ومن دون أن يتسبب الجيش الإسرائيلي بقتل ودمار يثيران انتقادات دولية".

وتابعت "إنه لا يمكن لمخرج مثل نتانياهو أن يفوّت فرص التقاط الصور الجديدة. لذا، طار إلى قمة جبل الشيخ ليرتدي سترة واقية، ويعلن من هناك أن الأرض ستبقى في يد إسرائيل إلى أن يتم العثور على تسوية أُخرى (بمعنى: إلى الأبد، أو بحسب تعبيره: نحن الذين سنحدد ما هي التسوية الأفضل). واستذكرت أن الأسبوع الماضي شهد التقاط صور لنتانياهو في مرتفعات الجولان، بالقرب من الحدود السابقة، لكن هذا لم يكن مثيراً للإعجاب، مثل زيارته لأعلى نقطة في الجبل، تلك النقطة التي أصبحت الآن تحت السيطرة الإسرائيلية.

ولفتت الى ان التركيز الإعلامي المفرط على حضور نتانياهو في الشمال يصبح بارزاً بشكل خاص، مقارنةً بالأماكن التي امتنع نتانياهو من الظهور فيها، مثل كيبوتس نير عوز الذي تُرك من دون حماية في 7 تشرين الأول. واوضح أنه لا يزال العديد من سكان هذا الكيبوتس، حتى الآن، اسرى في غزة، في حين قُتل كثيرون منهم، ولا يزال مَن تبقى من سكان الكيبوتس يكافحون لإعادة بناء حياتهم ومجتمعهم. وشدد على أن صورة المنازل المحترقة في الكيبوتس لا يمكنها أن تكون خلفية جيدة لصورة قائد يريد أن يُظهر نفسه منتصراً. فمثل هذه الخلفية قد تذكّر بمسؤوليته عن الكارثة التي حلّت بمستوطنات الغلاف، ومحاولاته المستمرة للتهّرب منها، حتى لو كان ذلك إلى قمة جبل الشيخ.

واشارت إلى أن نتانياهو ليس وحيداً في سعيه لالتقاط الصور في رأس الجبل. فقادة المنظومة الأمنية أيضاً يفضّلون الظهور في جبل الشيخ والتباهي بكميات الذخائر التي دُمرت في سوريا، قبل أن تُنشر تحقيقات عن أدائهم قبل 7 تشرين الأول وخلاله. وذكرت "إنها هجمة وقائية بحسب الجيش الإسرائيلي، وتعاوُن ما بين الفروع ورئيس الوزراء الذي أصبح، فجأة، يتودد إليهم، بدلاً من مهاجمتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي".

وذكرت الصحيفة العبرية إن هذا الأمر يمكن تفهّم بواعثه. فإلى جانب الحاجة المؤلمة لنتانياهو وقادة منظومة الأمن إلى طمس كارثة 7 تشرين الأول، فإن احتلال جبل الشيخ السوري مناسب أيضاً للعلاقة الهوسية التي تربط إسرائيل بجارتها الشمالية منذ قيامها عام 1948. إن جذور هذه العلاقة تمتد إلى عهد التوراة، وقد اعتُبرت سوريا منذ 1948 العدو الأكثر وحشيةً، والأكثر خطورةً على إسرائيل، ثم لاحقاً: اعتُبرت جاراً موثوقاً به، وطامحاً إلى الاستقرار، أو شريكاً في مفاوضات السلام.

وتابعت: "يمتلئ إرث الحرب الإسرائيلية بقصص المواجهات مع سوريا، بدءاً من الدبابة السورية التي تُركت في كيبوتس دجانيا جنوبي بحيرة طبريا في سنة 1948، مروراً بالقصف من الجولان على مستوطنات الوادي، ثم حرب المياه في ستينيات القرن الماضي، والدعم السوري لحركة فتح الذي أدى إلى اندلاع حرب 1967 والقصص المرعبة التي رواها الأسرى الإسرائيليون عن السجون السورية، ومعركة جبل الشيخ في سنة 1973، وتدمير الصواريخ السورية في لبنان عام 1982، ثم قصف المفاعل النووي السوري في 2007، وصولا إلى المعركة بين الحروب في العقد الأخير، حين شنّ سلاح الجو الإسرائيلي غارات لا حصر لها على الأراضي السورية". ولفتت الى إن “إرث السلام الإسرائيلي” أيضاً كان مليئاً بالنقاش بشأن “المسار السوري” الذي ازدهر في التسعينات، حتى انتهى في سنة 2000. لقد حاول كل من إسحاق شامير، وإسحاق رابين، وبنيامين نتانياهو، وإيهود باراك، تحقيق السلام مع الرئيس حافظ الأسد. صحيح أن الطرفين تهرّبا من التسوية، لأنهما لم يرغبا في دفع ثمنها، إذ رفضت إسرائيل الانسحاب إلى حدود 1967، وخشيَ الأسد التنازل عن موقعه المركزي في المقاومة ودعم روسيا وإيران. ثم حاول إيهود أولمرت ونتانياهو مرة أخرى التوصل إلى تسوية مع ابنه بشار، إلى أن جاء “الربيع العربي” كي تضع الحرب الأهلية السورية حداً لهذه المساعي.

وخلص التقرير لنسف مزاعم نتانياهو، مؤكدا استعداده "للتنازل عن الجولان في الماضي" بقوله: "إنه سيكون أمراً مثيراً، إذا ما فتح حكّام دمشق الجدد الخزينة الدبلوماسية للأسد، وكشفوا ما عرضه نتانياهو في مقابل السلام. يزعم نتانياهو أنه رفض الانسحاب من الجولان، بخلاف ما يتذكره مشاركون آخرون في المفاوضات. لكن إلى أن يتضح مدى التنازلات التي قدّمها نتانياهو، يمكن للرجل الاستمتاع بهواء القمم في جبل الشيخ السوري وعرض نفسه كمقاتل ومنتصر. ستُنشر صوره وهو يتجول على الجبل في جميع وسائل الإعلام".