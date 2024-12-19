إفتتاح الإحتفالات الميلادية لكاريتاس لبنان بأمسية روحية في دير مار الياس الراس – جعيتا والاعلان عن برنامجها

أحيت شبيبة "كاريتاس لبنان" أمسية ميلادية في دير مار الياس الراس - جعيتا، تضمنت ترانيم وتأملات ميلادية وعرض مصور عن عمل الشبيبة ووقوفهم الى جانب النازحين خلال الغارات الاسرائيلية على لبنان، برعاية راعي أبرشية صربا المارونية المطران بولس روحانا ممثلا بالخوري إيلي ابراهام، وحضور رئيس رابطة كاريتاس الأب ميشال عبود، رئيسة الدير الأم لور رزق، رئيس إقليم كسروان الثاني أنطوان سيف وأعضاء الإقليم، المنسق العام للشبيبة بيتر محفوظ ونائبه شارلي خليل، وأعضاء مكتب وجهاز الشبيبة ومخاتير المنطقة وأهالي الجوقة والأصدقاء وعائلة الدير.

واشار الشبيبةـ في بيان، الى ان "احتفالات الرابطة الميلادية ابتدأت ومستمرة في أقاليمها الـ 37 المنتشرة في المناطق اللبنانية، بنشاطات مع الاطفال والمسنين والعائلات في مراكز الأقاليم وفي صالات الرعايا، اذ يتم تشارك لقمة محبة وتوزع الهدايا وسط أجواء ميلادية وأغانِ تعيد البهجة إلى المشاركين بعد الايام العصيبة التي مرت على اللبنانيين".

واعلنت انه "من بين هذه النشاطات المرتقبة تنظم حفلة ميلادية للأطفال في مجمع نهاد نوفل الرياضي الجمعة 20 كانون الأول الساعة 9:30 صباحا، وينظم أيضاً إقليم كاريتاس المتن الاول في مركزه في انطلياس، مهرجان الميلاد ، أيام الجمعة والسبت والاحد 20- 21-22 كانون الأول ويتضمن موسيقى وهدايا للاطفال من بابا نويل وتقديم مأكولات ونشاطات متنوعة، بمشاركة ضيوف من أهل الإعلام والفن".

وذكرت أنه "تحت عنوان "إشراقة أمل"، يحيي إقليم كاريتاس صيدا رسيتالا ميلاديا مع اوركسترا الجيش اللبناني وجوقة "ليفانوس" بمشاركة نسرين الحصني الاحد 22 كانون الأول السادسة مساء في كاتدرائية مار الياس المارونية. وينظم إقليم كاريتاس بعبدا الثاني بالتعاون مع رعية سانت تيريز الفياضية، أمسية ترانيم ميلادية وصلاة من أجل خلاص لبنان يوم الاحد 22 كانون الأول الساعة السابعة مساء".

وختمت الشبيبة "طفل المغارة ليوسع المغارة، وطني بردان رجعلو الطهارة تيرجع منارة".