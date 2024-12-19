استشهاد 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد ثلاثة فلسطينيين، في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا للفلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيان، وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا بمخيم المغازي وسط القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال مناطق متفرقة في القطاع.

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