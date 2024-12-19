الاقتصاد

عمومية «سلوشنز» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سلوشنز» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات (سلوشنز) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الموافقة على تعيين ديلويت كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2025م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام 2026م، والربع (الأول والثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2027م، والربع (الأول) من العام المالي 2028م, وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 8,322,600 ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة.
2- الموافقة على تعديل سياسة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة عنه ومكافآتهم ومكافأة الإدارة التنفيذية.
3- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
4- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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