شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سلوشنز» توافق على تعيين مراجع لحسابات الشركة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية