ترامب عارض اتفاقا لتجنّب "الإغلاق" الحكومي: على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين

أعرب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عن "معارضته لاتفاق توصّل إليه الكونغرس يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف آذار وبالتالي تجنّب حدوث إغلاق حكومي قبيل عطلة نهاية العام".

وأشار ترامب، في بيان مشترك مع نائبه جاي دي فانس، إلى أنّ "التنازلات المقدّمة للديموقراطيين في مشروع القانون تنطوي على خيانة لبلدنا، ويتعيّن على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين. إذا هدّد الديموقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدون، فاعلموا أنهم مخادعون".

وسارع البيت الأبيض إلى التنديد بموقف ترامب، متّهما المعارضة الجمهورية بممارسة "ألاعيب سياسية" ومحذّرا من حصول "اضطراب في سائر أنحاء البلاد" إذا حدث الشلل الحكومي.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار في بيان "يجب على الجمهوريين التوقف عن ممارسة ألاعيب سياسية بهذا الاتّفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الحزبين، وإلا فإنّهم سيؤذون الأميركيين المجتهدين في العمل وسيتسبّبون بعدم استقرار في سائر أنحاء البلاد".