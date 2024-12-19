شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان مركزًا مثاليًا لتوليد الطاقة الشمسية.. دراسة ترصد الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت دراسة للمركز المصري والفكر للدراسات الاستراتيجية أن الدولة المصرية تخطو بخطى ثابتة نحو تحول مصر إلى الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة من خلال إنشاء العديد من محطات الطاقة الشمسية، وتواجه مصر، شأنها شأن العديد من الدول، تحديات متزايدة في مجال الطاقة، ولذلك، تسعى مصر جاهدةً لتنويع مصادر الطاقة لديها والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، كوسيلة لتحقيق الأمن الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتلعب المشروعات الجديدة، مثل التوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية، دورًا حاسمًا في زيادة قدرات توليد الكهرباء في مصر.

أسوان مركزًا مثاليًا للطاقة الشمسية

ونوهت بأن أسوان تُعد واحدة من أبرز المناطق في مصر والعالم في مجال توليد الطاقة الشمسية، بفضل سطوع الشمس المستمر على مدار العام ووجود مساحات صحراوية واسعة غير مستغلة، ما جعل منها موقعًا مثاليًا لبناء محطات توليد الطاقة الشمسية، التي تُعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

وقد وضعت الدولة استراتيجية للطاقة المتكاملة والمستدامة، والتي تتضمن بندًا لاستغلال الطاقة النظيفة ومستهدفة الوصول بها إلى نسبة حوالي 42% من إجمالي القدرة الإجمالية للشبكة القومية للكهرباء في البلاد بحلول عام 2030، والتي تشمل حوالي 22% من الخلايا الشمسية، و14% من طاقة الرياح، و3% من الطاقة النووية، و4% من المركزات الشمسية، و2% من الطاقة المائية.

وتتمتع بالعديد من المميزات، والتي من ضمنها:

الموقع الجغرافي: تقع أسوان في أقصى جنوب مصر، حيث تتمتع بمعدل سطوع شمسي مرتفع طوال السنة. هذه المنطقة تعتبر من أكثر المناطق سطوعًا في العالم، مما يزيد من فاعلية محطات الطاقة الشمسية.

الظروف المناخية: تتمتع أسوان بمناخ صحراوي جاف، حيث تقل الأمطار وتزداد ساعات سطوع الشمس يوميًا، مما يزيد من القدرة الإنتاجية لمحطات الطاقة الشمسية.

الاحتياجات المتزايدة للطاقة: مع زيادة الطلب على الطاقة في مصر، تعمل الحكومة على تنويع مصادر الطاقة المتجددة لتلبية هذا الطلب، مما يجعل أسوان نقطة محورية في هذه الاستراتيجية.

وقالت دراسة المركز المصري إن أسوان أصبحت مركزًا رئيسيًا للمشاريع الضخمة في مجال الطاقة الشمسية، وتشمل العديد من المحطات الكبيرة التي تساهم في توليد الكهرباء بشكل مستدام، ومن أبرز هذه المشاريع: محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، التي تُعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في إفريقيا والشرق الأوسط، ويهدف المشروع إلى إنتاج 2000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، وتقع المحطة في قرية بنبان، على بُعد حوالي 35 كيلومترًا شمال أسوان، وهي واحدة من أكثر المناطق سطوعًا بأشعة الشمس في العالم.

وافتتحت الدولة محطة أبيدوس الشمسية في أسوان بقدرة حوالي 560 ميجاوات، في إطار جهودها لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة باستخدام الموارد الطبيعية.