شكرا لقرائتكم خبر عن خطة شاملة.. "التعليم" تعتمد تسكين الموظفين الزائدين وفق الاحتياج والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة التعليم أن الموظفين المكلفين في إدارات ومكاتب التعليم خلال عملية التحول سيتم تسكينهم في المدارس أو الإدارات العامة للتعليم وفقًا للاحتياج الفعلي.ويأتي هذا التسكين ضمن الخطة الشاملة التي اعتمدتها الوزارة لإدارة عملية التحول بكفاءة عالية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الكوادر البشرية وتعزيز الأداء الإداري والتعليميوأشارت الوزارة إلى أن عملية التحول تهدف إلى تمكين المدارس وزيادة صلاحياتها، وتقليل المستويات التنظيمية لتسريع الإجراءات، مما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتحسين نواتج التعلم.وأضافت أن إعادة توزيع الموظفين ستتم وفق احتياج كل قطاع بما يضمن استمرار تقديم الخدمات دون أي خلل في سير العملوأكدت الوزارة أن التحول لن يؤثر على الحقوق المالية للموظفين، حيث ستتم المحافظة على الرواتب والبدلات والمزايا الحالية وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.وأوضحت أن إدارات الموارد البشرية ستتولى تنفيذ خطط التسكين وإعادة التأهيل بشكل سلس ومدروس، مع مراعاة التطورات التنظيمية التي تتطلبها المرحلة الحاليةوفيما يتعلق بموظفي الوحدات التنظيمية، أوضحت الوزارة أنه سيعاد توزيعهم واستثمارهم بشكل أمثل وفق الاحتياجات الجديدة، وذلك من خلال خطط إعادة التأهيل والتسكين التي تضمن استمرارية الأعمال ودعمها.كما أكدت أن عملية التسكين ستتم وفق دليل تنظيمي معتمد يحدد الأدوار والمسؤوليات الجديدة بما يتناسب مع متطلبات المرحلةوبالنسبة لتأثير التحول على بيئة العمل، شددت الوزارة على أن الهدف من عملية التحول هو خلق بيئة عمل أكثر مرونة وتفاعلًا، بما يعزز التنسيق بين الفرق المختلفة، ويرفع من كفاءة الأداء الداخلي والخارجي لإدارات التعليم والمدارس.وأوضحت الوزارة أن التحول سيسهم في تحسين العمليات وتبسيط الإجراءات، من خلال إعادة بناء سلاسل العمليات وتوضيحها لكافة العاملين بما يضمن سرعة اتخاذ القرارات وجودة تنفيذهاكما أكدت الوزارة أن التحول يمثل فرصة للتطوير والابتكار، من خلال فتح مسارات وظيفية جديدة، وتعزيز مهارات الموظفين بما يتماشى مع الأدوار والمسؤوليات الجديدة.ودعت الموظفين إلى التفاعل الإيجابي مع التغيير، والمشاركة بفعالية في تقديم الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين الأداء وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارةوأشارت الوزارة إلى أنه سيتم دعم الموظفين بشكل مستمر خلال عملية التحول، وذلك من خلال التواصل الفعال معهم، وشرح كافة التحديثات المتعلقة بالتغييرات التي ستطرأ على بيئة العمل أو المهام الوظيفية.كما أكدت أن إدارات الموارد البشرية ستعمل على توفير كافة أشكال الدعم التي يحتاجها الموظفون لضمان نجاح عملية التحول وتحقيق أهدافهاوأوضحت الوزارة أن المشرفين التربويين وموظفي مكاتب التعليم سيتم تسكينهم وفق هيكلة التشكيلات الإشرافية والمدرسية لشاغلي الوظائف التعليمية المعتمدة لعام 1445 هـ.كما سيتم توزيع خدمات دعم التميز المدرسي بناءً على خطة تشغيلية منهجية، تأخذ بعين الاعتبار عدد المدارس والطلاب والمساحة الجغرافية لكل إدارة تعليميةوبالنسبة لمتابعة عمل مقدمي خدمات دعم التميز المدرسي، أكدت الوزارة أن إدارات التعليم من خلال المساعد للشؤون التعليمية ستشرف على عمل مقدمي الخدمات لضمان الجودة وقياس الأثر الإيجابي على المدارس المستهدفة.وأشارت إلى أن الدليل التنظيمي سيتضمن أدوارهم ومهامهم التفصيلية، وطرق تنفيذ الممارسات الإشرافية لضمان جودتها وتحقيق أهدافهاوفيما يتعلق بتأثير التحول على إجراءات العمل داخل إدارات التعليم، أوضحت الوزارة أن التحول سيؤدي إلى تطوير الصلاحيات والمسؤوليات التنظيمية بما يتناسب مع التغيرات الجديدة، وتبسيط مسارات اتخاذ القرارات بشكل فعّال وسريع.كما أكدت أن الإجراءات الحالية سيتم مراجعتها وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات التحول، بما في ذلك السياسات والأدلة الإجرائية المعتمدةوأوضحت الوزارة أن عملية التحول ستسهم في تعزيز الكفاءة ورفع مستوى الأداء، من خلال زيادة التخصصية وتوحيد الأعمال تحت مظلة تنظيمية موحدة، مما يحقق التكامل والانسجام بين الإدارات المختلفة.كما أكدت أن دورة اتخاذ القرارات ستُختصر بشكل كبير وفق التخصصية المعتمدة، مما يساهم في تسريع العمل وتحقيق أفضل النتائجوفيما يتعلق بموظفي الجهات التنظيمية، أشارت الوزارة إلى أنه سيتم التعامل معهم وفق خطة ممنهجة تتضمن نقلهم إلى الجهات التنظيمية الجديدة بما يتناسب مع احتياجات العمل.كما سيتم دعمهم من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تضمن استمرارية تنفيذ مهامهم بكفاءة وفعاليةواختتمت الوزارة بتأكيدها على أن عملية التحول تعد خطوة أساسية نحو تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، والتي تشمل تعزيز كفاءة الأداء الإداري والتعليمي، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحسين نواتج التعلم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.كما دعت الوزارة جميع الموظفين إلى التفاعل الإيجابي مع التغييرات الجديدة، والاستفادة من الفرص التي يوفرها التحول لتعزيز مهاراتهم وتطوير أدائهم الوظيفي