شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أنابيب السعودية» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بعد اكتمال النصاب القانوني.

ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق ممع التعديلات المقترحة.

