الاقتصاد

عمومية «أنابيب السعودية» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لأنابيب الصلب انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) بعد اكتمال النصاب القانوني.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، تضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها ليتوافق ممع التعديلات المقترحة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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