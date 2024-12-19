خليجي 26: السعودية للقب أول منذ عقدين بتشكيلة أساسية

الرياص - اسماء السيد - الرياض (السعودية) : بعد غيابه عقدين عن التتويج، يبحث المنتخب السعودي عن إحراز لقب كأس الخليج لكرة القدم التي تنطلق السبت في الكويت، على وقع نتائجه المتذبذبة في تصفيات مونديال 2026.

واكتفى "الصقور الخضر" حتى الآن بست نقاط من ست مباريات في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال الذي سيستضيفه للمرة الأولى في تاريخه عام 2034.

السعودية التي تشارك للمرة الخامسة والعشرين في البطولة وتوجت ثلاث مرات في 1994 و2002 و2003 ولم تغب سوى مرة واحدة عام 1990 في الكويت، وقعت في مجموعة ثانية تضم العراق حامل اللقب والبحرين واليمن.

خاضت النسخة الأخيرة بفريق رديف تحت قيادة المدرب سعد الشهري فخرجت من دور المجموعات. ضمت آنذاك مصعب الجوير ونواف العقيدي المتواجدان بالفعل بقائمة المدرب الفرنسي هيرفيه رونار، العائد بعد تخبط تشكيلة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني في التصفيات المونديالية.

ويخوض الأخضر السعودي منافسات خليجي 26 بقوامه الأساسي عدا اللاعبين المحترفين في أوروبا، نظرا لعدم وجود فترة توقف دولي في الفترة الحالية من قبل الاتحاد الدولي (فيفا)، وذلك لزيادة الانسجام بين عناصر الفريق والجهاز الفني قبل المرحلة الفاصلة من تصفيات المونديال.

تتويج وتطوير

وأكد رونار أن هدفه هو التتويج وقال الإثنين "هذا المعسكر مهم جدا بالنسبة لنا، لأن الفترة التي جئت فيها كانت قصيرة قبل مواجهتي أستراليا (0 0) وإندونيسيا (0 2).. هدفنا هو إحراز لقب خليجي 26 ولدينا أيضا مهمة أكبر وهي تطوير الفريق قبل مباريات تصفيات كأس العالم".

وتابع رونار الذي درب السعودية في فترة أولى بين 2019 و2023 قبل تولي تدريب منتخب فرنسا للسيدات "لا بد أن أفكر في إعطاء جميع اللاعبين فرصة للمشاركة في بطولة خليجي 26 ولكن هدفنا الرئيسي هو الفوز خاصة وأننا خسرنا اللقب في المشاركة الأخيرة".

وطارد شبح الإصابات المنتخب السعودي، إذ تقلصت فرص سالم الدوسري (33 عاما) في المشاركة بالدور الأول، بعد تعرضه لكسور في الوجه في الدوري المحلي.

واستبعد رونار (56 عاما) المدافع عبدالإله العمري من معسكر الرياض بناء على التقرير الطبي وحاجته لبرنامج علاجي وتأهيلي، فقرر ضم اللاعب عون السلولي للمعسكر الأخضر.

شرح المدرب الفرنسي "الشبان المتواجدون معنا يستحقون هذا الأمر وليس من المنطقي استدعاء لاعب تجاوز الـ30 عاما وأضعه على مقاعد البدلاء، لذا من المهم أن يحدث مزج بين الشباب والخبرة".

ويغيب عن "الأخضر" السعودي الثلاثي المحترف، فيصل الغامدي وزميله في بيرشخوت البلجيكي مروان الصحفي، بالإضافة إلى سعود عبدالحميد ظهير روما الايطالي الذي اصبح أول لاعب سعودي يسجل في البطولات الأوروبية، بسبب ارتباطهم مع أنديتهم.

"سنفتقدهم"

علق رونار على احتراف الثلاثي "أتابعهم بشكل كبير، ومن المهم أن يعي اللاعب السعودي الفرق بين الاحتراف في أوروبا وغيرها وسنفتقدهم في كأس الخليج".

وعن خطته القريبة الأمد، شرح المدرب الذي قاد كلّا من زامبيا وساحل العاج إلى لقب كأس أمم إفريقيا "الأشهر المقبلة مهمة للكرة السعودية، ولذا يجب أن نطور الفريق.. يجب أن نكون منطقيين، تصنيف الأخضر ليس جيدا، وأيضا لم يلعب بشكل جيد أخيرا".

وشبه رونار تراجع نتائج "الأخضر" بسوء نتائج مانشستر سيتي بطل إنكلترا "نشاهد ما يحدث مع (المدرب الإسباني بيب) غوارديولا، وليس من السهل تغيير الوضع السلبي.. قبلت تحدي تدريب الأخضر لأنني أحب البلد واللاعبين، ونسعى لازدهار الكرة السعودية".

وشرح "جلست مع اللاعبين بعد الهزيمة من إندونيسيا وشرحت لهم أسباب الخلل، في كل يوم أفكر في كيفية التأهل إلى كأس العالم.. الفترة الحالية ليست مناسبة لتكثيف الحصص اللياقية، نحن نركز على الجوانب الفنية والكثافة والشدّة التي يجب أن يظهر بها اللاعبون".