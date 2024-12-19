شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «تدوير» على أساس سعر 7.60 ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة تدوير البيئة الأهلية، أمس على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
ووفقا لبيان تداول السعودية، فإن بناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.60 ريال لهذا اليوم الخميس 1446/06/18هـ الموافق 2024/12/19م ، وإلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 1446/06/22هـ الموافق 2024/12/23م
وأعلن مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير" نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
• رأس المال قبل الزيادة مبلغ 58.080 مليون ريال، وبعد الزيادة مبلغ 116.160 مليون ريال.
• نسبة الزيادة في رأس المال : 100%
• عدد الأسهم قبل الزيادة 58.080 مليون سهم، وبعد الزيادة 116.160 مليون سهم.
• طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ وقدره 58.080 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة.
• معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يتملك عدد (1) سهم.
سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
• الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال
• الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
2- الموافقة على تعديل المادة الرابعة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
3- الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الأسهم وارتهانها ورهنها.
4- الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
5- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
ووفقا لبيان تداول السعودية، فإن بناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 7.60 ريال لهذا اليوم الخميس 1446/06/18هـ الموافق 2024/12/19م ، وإلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الإثنين 1446/06/22هـ الموافق 2024/12/23م
وأعلن مجلس إدارة شركة تدوير البيئة الأهلية "تدوير" نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) المتضمنة زيادة رأس مال الشركة.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية
1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:
• رأس المال قبل الزيادة مبلغ 58.080 مليون ريال، وبعد الزيادة مبلغ 116.160 مليون ريال.
• نسبة الزيادة في رأس المال : 100%
• عدد الأسهم قبل الزيادة 58.080 مليون سهم، وبعد الزيادة 116.160 مليون سهم.
• طريقة تغطية الزيادة : عن طريق رسملة مبلغ وقدره 58.080 مليون ريال من رصيد الأرباح المبقاة.
• معدل الزيادة لكل سهم : يتم منح عدد (1) سهم مجاني لكل مساهم يتملك عدد (1) سهم.
سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
في حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
• الموافقة على تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال
• الموافقة على تعديل المادة الثامنة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.
2- الموافقة على تعديل المادة الرابعة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.
3- الموافقة على تعديل المادة الرابعة عشر (14) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بشراء الأسهم وارتهانها ورهنها.
4- الموافقة على تعديل المادة الخامسة عشر (15) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بإدارة الشركة.
5- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.