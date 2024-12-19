شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ«البحر الأحمر العالمية» توقع اتفاقية مع البنك السعودي الأول والان نبدء بالتفاصيل



ونوهت الشركة في بيان على تداول

أخبار متعلقة احتساب نسبة التذبذب لسهم «تدوير» على أساس سعر 7.60 ريال صعود قطاع التكنولوجيا.. البورصة الأوروبية تغلق على ارتفاع

وتهدف التسهيلات إلى زيادة حد الاعتمادات المستندية العادية (اطلاع ومؤجل) لتمويل استيراد السلع وشرائها المتعلقة بأحد مشاريع الشركة.

وأوضحت أن تاريخ الحصول على التمويل، أمس، فيما تبلغ مدة التمويل حتى 18/12/2025 م.

وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل:

1-سند لأمر: بمبلغ -/ 296,107,000 ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة البحر الأحمر العالمية، شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، فارس عصمت السعدي، و زياد جان الصايغ.

2-ضمان شخصي: بمبلغ -/ 14,509,243 ريال من قبل: زياد جان الصايغ

3- ضمان شخصي: بمبلغ -/ 29,018,486 ريال من قبل: فارس عصمت عبد الصمد السعدي.

4-ضمان شركة: بمبلغ -/ 101,564,701 ريال من قبل: شركة ميم سين باء القابضة، شركة شخص واحد معزز بقرار الشركاء/ مجلس الإدارة.

5-ضمان شركة: بمبلغ -/ 151,014,570 ريال من قبل: شركة البحر الأحمر العالمية معزز بقرار الشركاء/ مجلس الإدارة.

الهدف من التمويل الهدف من هذه التسهيلات المالية هو زيادة حد الاعتمادات المستندية العادية (اطلاع ومؤجل) لتمويل استيراد السلع وشرائها المتعلقة بأحد مشاريع الشركة. الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية توقيع شركتها التابعة شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة اتفاقية زيادة حد التسهيلات المالية مع البنك السعودي الأول.ونوهت الشركة في بيان على تداول السعودية بالاتفاق على زيادة التسهيلات بمبلغ 100 مليون ريال، لتصبح القيمة الإجمالية لعقد التسهيلات (296,107,000 ريال).والجدير بالذكر أن هذه الزيادة تأتي ملحقاً لاتفاقية التسهيلات المبرمة بين كلا الطرفين، المؤرخة في 07 يناير 2024م، وقيمتها (196,107,000 ريال).وتهدف التسهيلات إلى زيادة حد الاعتمادات المستندية العادية (اطلاع ومؤجل) لتمويل استيراد السلع وشرائها المتعلقة بأحد مشاريع الشركة.وأوضحت أن تاريخ الحصول على التمويل، أمس، فيما تبلغ مدة التمويل حتى 18/12/2025 م.وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل:1-سند لأمر: بمبلغ -/ 296,107,000 ريال موقع من شركة التركيبات الأولية للأعمال الكهربائية المحدودة ومن الضامنين شركة البحر الأحمر العالمية، شركة ميم سين باء القابضة شركة شخص واحد، فارس عصمت السعدي، و زياد جان الصايغ.2-ضمان شخصي: بمبلغ -/ 14,509,243 ريال من قبل: زياد جان الصايغ3- ضمان شخصي: بمبلغ -/ 29,018,486 ريال من قبل: فارس عصمت عبد الصمد السعدي.4-ضمان شركة: بمبلغ -/ 101,564,701 ريال من قبل: شركة ميم سين باء القابضة، شركة شخص واحد معزز بقرار الشركاء/ مجلس الإدارة.5-ضمان شركة: بمبلغ -/ 151,014,570 ريال من قبل: شركة البحر الأحمر العالمية معزز بقرار الشركاء/ مجلس الإدارة.الهدف من التمويل الهدف من هذه التسهيلات المالية هو زيادة حد الاعتمادات المستندية العادية (اطلاع ومؤجل) لتمويل استيراد السلع وشرائها المتعلقة بأحد مشاريع الشركة.