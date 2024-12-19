شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا" ترسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي المدعوم بالعربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" رسم مستقبل البيانات والذكاء الاصطناعي المدعوم باللغة العربية، من خلال تبني العديد من الحلول المتقدمة والابتكارات والمبادرات التي تعزز من استخدامات اللغة العربية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

وامتدت هذه الجهود لتطويع أحدث التقنيات والتطبيقات البرمجية والخوارزميات التي تسهم في تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجالات التقنية، وتسهل الوصول إليها.

بالإضافة إلى دعم مُمكِناتها لمختلف الفئات والقطاعات، إذ تأتي هذه الجهود انطلاقًا من الدور الريادي لـ "سدايا" في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وضمان الارتقاء بالمملكة إلى الريادة العالمية ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.

مركز تميز الذكاء الاصطناعي

جاءت مبادرات "سدايا" في دعم اللغة العربية من خلال إطلاق مركز تميز الذكاء الاصطناعي لتقنيات اللغة العربية، الذي يستهدف تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية بمعايير عالمية من خلال البحث والتطوير.



رادار البيانات والذكاء الاصطناعي

ويستهدف تمكين المنظومة التقنية عبر توحيد جهود الأوساط الأكاديمية وجهود القطاع العام والخاص في دعم اللغة العربية.بالإضافة إلى توطين التقنية بإثراء البيانات اللازمة لتطوير التقنيات، ورفع مستوى الكفاءات المحلية.

مواكبة للنمو المتسارع للحراك التقني ووتيرة تطوره السريعة، بادرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإنشاء رادار البيانات والذكاء الاصطناعي التفاعلي، الذي يأتي استثمارًا للفرص والآفاق الجديدة التي يوفرها المجال لدعم الابتكار والإبداع في معالجة البيانات واستثمارها.

كما يهدف الرادار إلى متابعة أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي، واستعراضها منهجيًا بشكل موثوق، يوضح مستوى نضجها وأوجه استخدامها، بما في ذلك الاستخدامات التي تدعم وتعزز اللغة العربية، متضمنًا في نسخته الحالية 71 تقنية ينبثق منها أكثر من 200 حالة استخدام.

معجم البيانات والذكاء الاصطناعي

استمرارًا لجهود "سدايا" في إثراء المحتوى العربي، ودعم استخدامات اللغة العربية في مجالات البرمجية والذكاء الاصطناعي، أعدت بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي اللغة العربية "معجم البيانات والذكاء الاصطناعي، الذي يجمع أهم المصطلحات التقنية المتعلقة بالبيانات والذكاء االصطناعي.

وأُعد المعجم بطريقة علمية دقيقة بالتعاون مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ويضم أكثر من 1200 مصطلح تقني في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مع تعريفات مختصرة وميسرة باللغتين العربية والإنجليزية، لإثراء المحتوى التقني باللغة العربية، وتوحيد المفاهيم وتسهيل الوصول إلى المعلومات للمهتمين بالمجال.



تقييم وقياس النماذج العربية

امتدادًا للتعاون المستمر بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أُطلق مؤشر تقييم وقياس النماذج العربية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي " بلسم"، ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة المنعقدة في العاصمة الرياض في سبتمبر 2024 بالرياض.

ويأتي إطلاق المؤشر الجديد ضمن جهود "سدايا" وشركائها الاستراتيجيين لتطوير نماذج اللغة العربية التي تُعد مجالًا سريع النمو والتطور.

حلول ابتكارية داعمة للغة العربية

واصلت "سدايا" تقديم الحلول الابتكارية الداعمة للغة العربية من خلال إطلاقها نظام "صوتك" التي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الكلام إلى نصوص باللغة العربية والفصحى.

بالإضافة إلى دعمه للهجات المحلية، بما يسهم في إثراء المحتوى العربي من خلال أتمتة تدوين الاجتماعات وتطوير أدوات محادثة ذكية، عبر أنظمة صوتية تفاعلية تسهل التواصل بالعربية وتعزز من تجربة مستخدميها.

وتعكس دور"الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في الدعم المتواصل للابتكار.