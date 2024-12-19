شكرا لقرائتكم خبر عن 10 طرق طبيعية للتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فلا بد أنك لاحظت وجود دهون إضافية حول منطقة الخصر لديك. صحيح أن سعيك للحصول على بطن مشدود يتطلب تناول طعام صحي. لكن التخلي عن الوجبات السريعة وتناول الأطعمة الصحية ليست هي الطرق الوحيدة للتخلص من الانتفاخ غير المرغوب فيه. فأنت بحاجة أيضًا إلى البدء في الحركة وأداء التمارين التي تستهدف بطنك بشكل خاص. كما يمكن أن تؤثر عادات نمط حياتك على بطنك. وفقا لما نشره موقع healthshots

أسباب ظهور دهون البطنزيادة استهلاك السعرات الحرارية

غالبًا ما يؤدي الطقس البارد إلى الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة المريحة التي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكر والدهون.

انخفاض النشاط البدني

يميل الأشخاص إلى أن يكونوا أقل نشاطًا في فصل الشتاء بسبب الأيام الأقصر ودرجات الحرارة الباردة والميل إلى البقاء في الداخل.

التغيرات الهرمونية

إن تقليل التعرض لأشعة الشمس يمكن أن يخفض مستويات السيروتونين ، مما يزيد الشهية والشغف".

التوليد الحراري

قد يقوم الجسم بتخزين الدهون، وخاصة في البطن، للحفاظ على الدفء خلال الأشهر الباردة.

تباطؤ عملية التمثيل الغذائي

يمكن أن يؤدي انخفاض النشاط البدني إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يساهم في زيادة الوزن.

كيف تحصل على بطن مسطح ؟

ابدأ بمحاولة حرق 500 إلى 700 سعر حراري كل يوم. ومع ذلك، قد تتخلص من الكيلوجرامات الزائدة من خلال القيود الغذائية الصارمة وممارسة الرياضة ولكن لا تتوقع أن يحدث ذلك بين عشية وضحاها. ، إن الجمع بين تمارين القلب والتدريب المكثف مع اتباع نظام غذائي صحي منخفض السعرات الحرارية قد يمنحك نتائج في غضون أيام قليلة. ولكن هناك حاجة إلى 6 إلى 8 أسابيع على الأقل لتحقيق الوزن واللياقة البدنية المثالية ورؤية تغييرات كبيرة" .

1. خطط لوجباتك

إن تخطي الوجبات للحصول على بطن مسطح ليس الحل. تناول وجبات صغيرة ومتكررة طوال اليوم، وهي نصيحة يجب أن تتذكرها أثناء تعلم كيفية الحصول على بطن مسطح في 10 أيام..

2. التحكم الصارم في الحصص

إن التحكم الصارم في كمية الطعام أثناء تناوله أمر ضروري لتجنب تناول السعرات الحرارية الزائدة. ، إن استخدام أطباق وأكواب قياس أصغر حجمًا لتناول الطعام، والتحقق من محتويات المغذيات على الملصقات، وتناول الطعام ببطء، وتجنب الإفراط في تناول الطعام، يمكن أن يساهم في التحكم الصارم في كمية الطعام.

3. استبدل المشروبات السكرية بالسوائل الصحية

اشرب المزيد من الماء بدلاً من تناول المشروبات السكرية أثناء الشعور بالعطش. لا يحتوي الماء على سعرات حرارية فحسب، بل إنه ضروري أيضًا لطرد السموم والحفاظ على الترطيب". يمكن أن يؤدي شرب المزيد من السوائل مثل الماء إلى زيادة الشعور بالشبع وتقليل آلام الجوع والمساعدة في إنقاص الوزن،

4. تناول كمية كافية من البروتين

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالبروتين في تقليل مستويات هرمون الجوع جريلين. كما توفر الأطعمة الغنية بالبروتين الشبع، مما يؤدي إلى تقليل الشهية.

5. إدراج المزيد من الألياف

إن إضافة المزيد من الألياف إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد في الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام دون إضافة سعرات حرارية إضافية إلى وجباتك.

6. ممارسة الأكل الواعي

إن الانتباه إلى اختيار مجموعة من العناصر الغذائية المناسبة مع الحد الأدنى من السعرات الحرارية يمكن أن يساعدك في إدارة استهلاك السعرات الحرارية الزائدة.

7. احتفظ بمذكرات طعام

راقب نظامك الغذائي من خلال الاحتفاظ بمذكرات طعام. يمكن أن تمنحك هذه المذكرات فكرة عن كمية الطعام التي تتناولها وحجم الحصص وأنماطها وكمية العناصر الغذائية التي تتناولها.

8. تناول المشروبات التي تعزز عملية التمثيل الغذائي

"تناول مشروبات مثل الشاي الأخضر، والماء المنقوع بالقرفة، وماء بذور الكمون للمساعدة في تعزيز عملية التمثيل الغذائي، ودعم رحلة إنقاص الوزن

9. ابتعد عن التوتر

يمكن أن تؤدي أنماط النوم غير السليمة وسوء جودة النوم إلى تغييرات في الهرمونات والتمثيل الغذائي. وقد تعيق السلوك وتسبب تغيرات في المزاج، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام أو زيادة الرغبة الشديدة في تناول الطعام

10. تناول كمية أقل من الملح

عند إجراء تغييرات على نظامك الغذائي، تأكد من تقليل تناول الملح لأنه قد يساهم في احتباس الماء، مما قد يجعل معدتك تبدو منتفخة. وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية، يأتي أكثر من 70 % من الصوديوم الغذائي من تناول الأطعمة المعلبة والمحضرة مثل اللحوم المعلبة والبرجر والبيتزا ورقائق البطاطس. حدد استهلاك الصوديوم بحوالي ملعقة صغيرة يوميًا.