شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك بيعانى من نوبات غياب عن الوعى.. الأسباب ونصائح للتعامل مع هذه الحالة والان مع تفاصيل الخبر

ينظر إليك طفلك ويبدو منتبهًا، وفجأة يغيب عن الوعى ولا يستجيب لبضع ثوانٍ.. تناديه باسمه، لكنه لا يبدو أنه يسمعك.. وبنفس السرعة، يعود إلى الواقع، غير مدرك للحظة التي مرت للتو، إذا كان هذا السيناريو يبدو مألوفًا، فقد لا يكون طفلك غارقًا في أحلام اليقظة فحسب، بل قد يعاني أيضًا من "نوبات غياب الوعي"، وغالبًا ما يتم الخلط بين هذه النوبات القصيرة وقلة التركيز، وقد تمر دون أن يلاحظها أحد، ولكنها قد تتطلب الاهتمام والتعامل السليم معها، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth

ونوبات غياب الوعى هي نوع من الصرع يصيب الأطفال حيث يفقد الطفل وعيه فجأة، ويتوقف عن الحديث ثم يبدأ من حيث توقف ويحدث هذا لأنه لا يدرك نوباته غالبًا ما تُرى نوبات غياب الوهي عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و14 عامًا، على الرغم من أن المراهقين الأكبر سنًا والبالغين قد يعانون منها أيضًا.

غالبًا ما يتم الخلط بين هذه النوبات وأحلام اليقظة أو عدم الانتباه، نظرًا لأن مشكلات الانتباه شائعة لدى الأطفال، ولأن أحلام اليقظة أمر شائع في الفصول الدراسية لأسباب مختلفة، فقد يكون التمييز بين نوبة الغياب الحقيقية وأحلام اليقظة البسيطة أمرًا صعبًا.

أنواع نوبات غياب الوعىنوبات غياب الوعى النموذجية

النوبات الغيابية النموذجية هي النوع الأكثر شيوعًا. أثناء هذه النوبات، يتوقف الشخص فجأة عن أي نشاط مستمر دون سابق إنذار. قد يبدو وكأنه يحدق في الفراغ أو يكون تعبيره فارغًا. في بعض الأحيان، تتدحرج العينان إلى الأعلى وقد ترفرف الجفون. تكون هذه النوبات قصيرة الأمد، وعادةً لا تستمر لأكثر من 10 إلى 20 ثانية. بعد النوبة، قد يعاني الشخص من لحظة وجيزة من الارتباك ولكنه يعود بسرعة إلى حالته الطبيعية.

نوبات غياب الوعى غير النمطية

تختلف نوبات الغياب غير النمطية لأنها تميل إلى الاستمرار لفترة أطول، وتبدأ وتنتهي بشكل تدريجي، وقد تنطوي على أعراض إضافية.النوباتتبدأ أيضًا بالتحديق، وعادة ما يصاحب ذلك تعبير فارغ. ومع ذلك، غالبًا ما تكون هناك تغييرات في قوة العضلات وحركات إضافية. يمكن أن تشمل هذه:

الرمش المتكرر أو رفرفة الجفون

حركات مضغ أو لعق الشفاه

فرك الأصابع أو حركات اليد المتكررة الأخرى

نصائح لعلاج نوبات غياب الوعى عند الأطفالتحديد المحفزات

يوصي الآباء بضرورة البقاء يقظين بشأن تحديد وتقليل المحفزات المحتملة لنوبات غياب الوعي فإن بعض المحفزات الشائعة هي التعرض للأضواء الساطعة المفاجئة أمام الشاشة.

تأكد من أن طفلك ينام بشكل صحيح

يعد الحفاظ على جدول نوم ثابت أمرًا ضروريًا. يجب أن يحصل الأطفال على قسط كافٍ من النوم كل ليلة، و إنشاء روتين وقت النوم وضمان بيئة نوم هادئة وخالية من عوامل التشتيت يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم.

أشرف على أنشطة طفلك

من المهم الإشراف الدقيق على طفلك، وخاصة أثناء ممارسة الأنشطة التي قد تصبح خطرة في حالة حدوث نوبة، مثل السباحة أو ركوب الدراجات. يجب إبلاغ المعلمين ومقدمي الرعاية وأفراد الأسرة الآخرين بحالة طفلك لتقديم الدعم المناسب وضمان سلامته.

تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال الحفاظ على النظام الغذائي السليم

أهمية الحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الطبيعي. يمكن أن تؤدي التقلبات الكبيرة في نسبة السكر في الدم، سواء كانت مرتفعة للغاية أو منخفضة للغاية، إلى حدوث نوبات. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي متوازن مع مواعيد منتظمة للوجبات في الحفاظ على مستويات ثابتة من الجلوكوز وتقليل خطر الإصابة بالنوبات.