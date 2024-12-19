شكرا لقرائتكم خبر عن تقلبات ضغط الدم تصيب كبار السن بهذه الحالة.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

كانت الصلة بين ارتفاع ضغط الدم والتدهور المعرفي معروفة منذ فترة طويلة، ومع ذلك، تشير دراسة حديثة إلى أن التقلبات في ضغط الدم بمرور الوقت تزيد من خطر الإصابة بشيخوخة الدماغ لدى كبار السن، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وقد وجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلةNeurology ، وهي المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب، أن التقلبات في ضغط الدم قد تؤدي إلى شيخوخة الدماغ بشكل أسرع، وقد تم العثور على الارتباط فقط لدى المشاركين أصحاب البشرة السوداء.

شملت الدراسة، التي أجراها باحثون في المركز الطبي لجامعة راش وجامعة كاليفورنيا في ديفيس، 4770 بالغًا فوق سن 65 عامًا من شيكاغو بين عامي 1993 و2012، ومن بين هؤلاء، كان 66٪ من المشاركين السود، والبقية من المشاركين البيض، وتشير هذه النتائج إلى أن التقلب في ضغط الدم وهو عامل خطر للمشاكل الإدراكية يتجاوز الآثار السلبية لارتفاع ضغط الدم نفسه.

ومن جانبها، قالت الدكتورة أنيسا دانا، مؤلفة الدراسة، من جامعة راش في شيكاغو، إنه: "يجب مراقبة كبار السن بشكل روتيني ومستويات ضغط الدم لديهم وأي تغييرات بمرور الوقت حتى نتمكن من تحديد الأشخاص الذين قد يعانون من هذه المشكلة والعمل على تخفيفها، مما قد يساعد في منع أو تأخير المشاكل الإدراكية".

خضع المشاركون لاختبارات ضغط الدم في بداية الدراسة ثم كل ثلاث سنوات على مدى فترة متوسطة تبلغ 10 سنوات، كما خضعوا لاختبارات مهارات التفكير والذاكرة في البداية وأثناء زيارتهم الأخيرة، وفي الدراسة، أظهر المشاركون السود تباينًا متوسطًا قدره 18 ملم زئبق في ضغط الدم الانقباضي، وهو الرقم الأعلى، بمرور الوقت، مقارنة بـ16 ملم زئبق للمشاركين البيض.

وقام الباحثون بتقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات بناءً على مدى تغير ضغط الدم لديهم بمرور الوقت، وفي المشاركين السود، سجل أولئك الذين لديهم أعلى تباين في ضغط الدم درجات أقل في الاختبارات المعرفية مقارنة بأولئك الذين لديهم أقل تباين، وكان الفارق يعادل 2.8 سنة من الشيخوخة المعرفية، وأيضًا، لم يُظهر المشاركون، الذين تناولوا أدوية ضغط الدم في بداية الدراسة، أي اختلاف في الدرجات في اختبارات التفكير في النهاية، في كلتا المجموعتين مع تباين ضغط الدم المرتفع والمنخفض.

وأضافت مؤلفة الدراسة "مع تقدم مجتمعنا في السن وانتشار مرض الزهايمر، أصبح تحديد استراتيجيات الوقاية لإبطاء تدهور المهارات الإدراكية لدى كبار السن أولوية للصحة العامة، كما أن إدارة ضغط الدم وتقلباته تظهر كعامل خطر أساسي يمكن تعديله".