شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو اضطراب ثنائي القطب بعد الولادة؟.. الأسباب والعلاج والوقاية والان مع تفاصيل الخبر

الاضطراب ثنائي القطب بعد الولادة هو حالة صحية عقلية نادرة ولكنها خطيرة تؤثر على النساء بعد الولادة، يتميز بتقلبات مزاجية شديدة تتراوح من ارتفاعات الهوس إلى انخفاضات الاكتئاب ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على قدرة الأم على رعاية نفسها وطفلها حديث الولادة، على عكس اضطرابات المزاج المعتادة بعد الولادة، مثل "اكتئاب ما بعد الولادة"، فإن الاضطراب ثنائي القطب بعد الولادة أكثر حدة ويتطلب عناية طبية فورية، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth.

أعراض اضطراب ثنائي القطب بعد الولادة

الهوس:

زيادة الطاقة والقلق

انخفاض الحاجة للنوم دون الشعور بالتعب

الأفكار المتسارعة والكلام السريع

السلوك المتهور أو المحفوف بالمخاطر، مثل الإنفاق المفرط أو اتخاذ القرارات المتهورة

زيادة الثقة بالنفس أو العظمة

العصبية أو العدوانية

ونوبات من الاكتئاب

أسباب اضطراب ثنائي القطب بعد الولادة

التغيرات الهرمونية:

بعد الولادة، يحدث انخفاض كبير في الهرمونات مثل الإستروجين والبروجسترون، مما قد يؤدي إلى اضطرابات المزاج لدى الأفراد المعرضين للخطر.

الاستعداد الوراثي:

يزيد التاريخ العائلي أو الشخصي للإصابة بالاضطراب ثنائي القطب أو اضطرابات المزاج الأخرى من خطر الإصابة باضطراب ثنائي القطب بشكل كبير.

الحرمان من النوم:

يمكن أن تؤدي أنماط النوم المضطربة الشائعة خلال فترة ما بعد الولادة إلى تفاقمتقلبات المزاجوتؤدي إلى إثارة نوبات الهوس أو الاكتئاب.

الضغوط النفسية:

يمكن أن تساهم المتطلبات الجسدية والعاطفية لرعاية المولود الجديد، بالإضافة إلى الضغوط المجتمعية، في ظهور اضطراب ما بعد الولادة.

الحالات الصحية العقلية السابقة:

النساء اللاتي لديهن تاريخ من مشاكل الصحة العقلية، وخاصة الاضطراب ثنائي القطب، هن أكثر عرضة للتكرار أو التعرض لنوبة جديدة بعد الولادة.

علاج الاضطراب ثنائي القطب بعد الولادة

يمكن علاج اعتلال الأعصاب المحيطية الناتج عن الحمل، والتدخل المبكر أمر بالغ الأهمية لمنع حدوث مضاعفات لكل من الأم والطفل. ويتضمن العلاج مزيجًا من الأدوية والعلاجات وتعديلات نمط الحياة.

الدواء:

مثبتات المزاج: يساعد الليثيوم في إدارة نوبات الهوس والاكتئاب.

مضادات الاكتئاب: يتم وصفها بحذر لمعالجة أعراض الاكتئاب.

مضادات الذهان: تستخدم في الحالات التي تنطوي على أعراض ذهانية.

ومن الضروري العمل بشكل وثيق مع طبيب نفسي لديه خبرة في رعاية ما بعد الولادة لضمان فعالية الأدوية وسلامتها، وخاصة للأمهات المرضعات".

العلاج النفسي:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): يساعد على تحديد أنماط التفكير والسلوكيات السلبية وإدارتها.

العلاج الشخصي (IPT): يركز على تحسين العلاقات والتعامل مع ضغوط الأمومة الجديدة.

الاستشفاء:

وقد تتطلب الحالات الشديدة، وخاصة تلك التي تنطوي على الذهان، دخول المستشفى لتثبيت حالة الأم وضمان سلامتها وسلامة الطفل.

مجموعات الدعم:

إن التواصل مع الأمهات الأخريات اللاتي يواجهن تحديات مماثلة يمكن أن يوفر الدعم العاطفي ويقلل من مشاعر العزلة.

المشاركة العائلية:

إن تثقيف أفراد الأسرة حول اضطراب القلق العام وإشراكهم في عملية العلاج يمكن أن يخلق بيئة داعمة للتعافي.

الوقاية من اضطراب ثنائي القطب بعد الولادة

في حين أنه لا يمكن هذا الاضطراب الا إن بعض الاستراتيجيات يمكن أن تقلل من خطر أو شدة الأعراض.

التخطيط قبل الولادة:

النساء اللاتي لديهن تاريخ من الاضطراب ثنائي القطب أو غيره من حالات الصحة العقلية يجب أن يتعاون مع مقدم الرعاية الصحية لوضع خطة رعاية بعد الولادة". وقد يشمل ذلك تعديلات الأدوية والمراقبة الدقيقة.

إدارة التوتر:

إن المشاركة في أنشطة تخفيف التوتر، مثل اليقظة أو التأمل أو التمارين الخفيفة، يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر العاطفي خلال فترة ما بعد الولادة.

بناء نظام الدعم:

إن وجود شبكة دعم موثوقة من العائلة والأصدقاء ومقدمي الرعاية الصحية يمكن أن يساعد في إدارة متطلبات الأمومة الجديدة.

النوم الكافي:

إن إعطاء الأولوية للراحة وطلب المساعدة في الرضاعة الليلية يمكن أن يمنع الحرمان من النوم، وهو محفز معروف لنوبات الاضطراب ثنائي القطب.

فحص ما بعد الولادة:

يمكن أن تساعد الفحوصات الصحية العقلية المنتظمة أثناء الحمل وبعده في اكتشاف العلامات المبكرة لاضطرابات ما بعد الولادة وتسهيل التدخل في الوقت المناسب.