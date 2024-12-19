شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل نظام غذائى مضاد للالتهابات.. يساعدك على إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

الالتهاب المزمن هو أحد أكبر الأسباب التي تجعل الناس يجدون صعوبة في إنقاص الوزن، هذا الجاني الصامت لا يحد من فقدان الدهون فحسب، بل يضيف أيضًا إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية، واتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات يمكن أن يكون أداة فعالة لفقدان الوزن وتعزيز الصحة العامة، تعتمد هذه الطريقة على تغذية جسمك بأطعمة كاملة وغير معالجة تقاوم الالتهابات مع تعزيز فقدان الوزن أيضًا وفقا لما نشره موقع healthshots.

ما هو النظام الغذائي المضاد للالتهابات؟

النظام الغذائي المضاد للالتهابات هو نوع من الأنظمة الغذائية التي تركز على الأطعمة التي تم اكتشاف أنها تقلل الالتهاب في الجسم، ويؤكد على تناول مجموعة من الأطعمة الكاملة غير المصنعة الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية.

وتشمل هذه الأطعمة المغذية الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية الموجودة في المكسرات والبذور وزيت الزيتون، كما هو موضح في دراسة نشرتها StatPearls .

كما يعزز النظام الغذائي الحد من الأطعمة التي يمكن أن تسبب الالتهاب أو تجنبها، مثل الوجبات المصنعة والكربوهيدرات المكررة والدهون السيئة والإفراط في تناول اللحوم الحمراء.

إليك كيف يساعدك النظام الغذائي المضاد للالتهابات في التخلص من الوزن الزائد1. يقلل الالتهاب

يمكن أن يؤثر الالتهاب على كيفية استخدام جسمك للسكر والأنسولين، وهو هرمون يساعد السكر على دخول الخلايا للحصول على الطاقة، لا يعمل بشكل جيد عندما يكون هناك الكثير من الالتهاب. وهذا ما يسمى بمقاومة الأنسولين . عندما لا يتمكن السكر من دخول الخلايا، فإنه يتراكم في دمك، وقد يخزنه جسمك على شكل دهون بدلاً من استخدامه للحصول على الطاقة. يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات. يمكن أن يقلل تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة من الالتهابات في جسمك.

2. يزيد من الشعور بالشبع

يتضمن النظام الغذائي المضاد للالتهابات الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. تعمل الألياف مثل الإسفنج في الجهاز الهضمي، مما يبطئ سرعة امتصاص جسمك للعناصر الغذائية. يساعدك هذا على الشعور بالشبع والرضا لفترة أطول.

3. تحسين معدل الأيض

يوفر هذا النظام الغذائي لجسمك العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن أن تزيد من عملية التمثيل الغذائي لديك. على سبيل المثال، ثبت أن أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة بكثرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل تزيد من معدل التمثيل الغذائي لديك.

4. التوازن الهرموني

تلعب الهرمونات دورًا مهمًا في إنقاص الوزن يمكن أن يؤدي التوتر وقلة النوم إلى تعطيل هرموناتك، مما يؤثر على عملية التمثيل الغذائي لديك ويجعل من الصعب فقدان الوزن.

إليك كيفية اتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات

1. التركيز على الأطعمة الكاملة: إعطاء الأولوية للأطعمة الكاملة غير المعالجة الغنية بالعناصر الغذائية. ويشمل ذلك:

الفواكه: التوت، الفواكه الحمضية، التفاح، الموز

الخضروات: الخضروات الورقية (السبانخ، الكرنب)، البروكلي، الجزر، الفلفل، البصل، الطماطم

الحبوب الكاملة: الأرز البني، الكينوا، الشوفان، خبز القمح الكامل

البروتين الخالي من الدهون: الأسماك (السلمون والتونة والماكريل)، الدواجن، الفاصوليا، العدس

الدهون الصحية: زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، البذور

2. الحد من الأطعمة المصنعة: قلل من تناول الأطعمة المصنعة أو تجنبها، فهي غالبًا ما تكون غنية بالدهون غير الصحية والسكريات المضافة والصوديوم. وتشمل هذه الأطعمة:

الوجبات السريعة

الأطعمة المقلية

اللحوم المصنعة

المشروبات السكرية (الصودا، العصير)

الوجبات الخفيفة المعبأة (رقائق البطاطس، البسكويت)

الحبوب المكررة (الخبز الأبيض، الأرز الأبيض)

3. قلل من تناول السكريات المضافة: قلل من تناول السكريات المضافة الموجودة في المشروبات السكرية والحلويات والأطعمة المصنعة. اختر المحليات الطبيعية مثل العسل باعتدال.

4. تناول الدهون الصحية: قم بإدراج مصادر الدهون الصحية في نظامك الغذائي، مثل زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور. يمكن أن تساعد هذه الدهون في تقليل الالتهاب.



5. الترطيب: اشرب الكثير من الماء على مدار اليوم، حيث يساعد الماء على التخلص من السموم ويدعم الصحة العامة.

6. الطبخ في المنزل: الطبخ في المنزل يسمح لك بالتحكم في المكونات وإعداد وجبات من الأطعمة الطازجة والكاملة.