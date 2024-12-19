شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تطلق خطة تطوير مركز سقارة بمناسبة مرور 40 عاما على إنشائه والان مع تفاصيل الخبر

تطلق وزارة التنمية المحلية، اليوم الخميس، خطة تطوير مركز التنمية المحلية بسقارة للتدريب، وذلك خلال احتفالية تنظمها الوزارة بالعيد الأربعين للمركز، بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء المراكز والأكاديمية التدريبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورؤساء الجامعات وقيادات الوزارة.

يذكر أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تم إنشاؤه بقرار وزارى عام 1984، وقرار رئيس الوزراء عام 1991، لرفع كفاءة العاملين وإعداد القيادات بالاداره المحليه والمركز حاصل على شهاده الجوده في مجال المؤسسات التدريبية.

ويقوم المركز بتدريب العاملين فى المحليات، على عدة أدوات ومهارات، حيث يقدم 140 دورة تدريبية سنويًا لما يقرب من 5 آلاف متدرب من العاملين بالوزارة والمحافظات فى مجالات متعددة مثل: "تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية فى مجال إدارة الأزمات، ودورة تنمية مهارات مديرى الإدارات فى مجال الشئون الهندسية، ودورة صقل مهارات العاملين بإدارات العلاقات العامة بالوحدات المحلية، ودورة تنمية المهارات الأساسية للعاملين بالإدارة المحلية فى مجال تصميم الشبكات".

ويقدم المركز أيضًا دورة إعداد المدربين، حيث يتم تخريج 50 مدربا سنويًا، يكونون سفراء المركز فى محافظاتهم حيث يتم استغلالهم فى تدريب زملائهم، وبالتالى توسيع دائرة المعرفة، أما دورة إعداد قادة المستقبل فهى من أهم الدورات التى يقدمها المركز.