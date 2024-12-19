شكرا لقرائتكم خبر عن مديريات التضامن تستقبل طلبات التقديم بمسابقة الأم المثالية 2025 حتى 16 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مديريات التضامن على مستوى محافظات الجمهورية طلبات التقدم للاشتراك فى مسابقة الأم المثالية لعام 2025، ويستمر تلقى الطلبات حتى يوم الخميس الموافق 16 يناير 2025 بمديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية.

وتتضمن الفئات المُكَّرمة لهذا العام الأم المثالية على مستوى المحافظات، وأم بديلة " واحدة" قامت برعاية ابن من الأبناء كريمي النسب داخل أسرتها، أو أم بديلة أنسة " كفالة بدون زواج"، فضلا عن أم مثالية " واحدة" لابن أو أكثر من الأشخاص ذوي الإعاقة حاصل أحد أبنائها على بطولة دولية ومتفوق في إحدي المجالات " الرياضية- العلمية- الفنية"، بالإضافة إلى أم لشهيد من القوات المسلحة يتم ترشيحها من وزارة الدفاع، وأم لشهيد من الشرطة، يتم ترشيحها من وزارة الداخلية.