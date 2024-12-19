شكرا لقرائتكم خبر عن علاج البرد بالطرق الطبيعية والأعشاب والان مع تفاصيل الخبر

علاج البرد يعتمد على تقوية الجهاز المناعي للجسم، لكي ييصبح قادرا على مكافحة عدوى نزلات البرد، ومن أفضل الحيل أن يصبح علاج البرد بطرق طبيعية أي من المنزل.

علاج البرد وأعراضه

علاج البرد يعتمد في الأساس على الأعراض المصاحبة له، ووفقا لموقع “HEALTHLINE” فأعراض نزلات البرد هي:

-التهاب الحلق.

-الكحة.

-ارتفاع حرارة الجسم.

-سيلان الأنف.

-الدوخة في بعض الأحيان.

-الشعور بالهبوط والخملان.

-بلغم.



أسباب الإصابة بالبرد

-الطقس البارد من أبرز الأسباب المؤدية للإصابة بنزلات البرد فالتعرض لبرودة الطقس يسهل انتقال الفيروس من شخص لآخر بسهولة.

-الهواء الجاف في الشتاء يزيد من تفشي العدوي لأن الطقس الجاف يساعد الفيروس على البقاء معديا لفترة طويلة، وللتوضيح أكثر الهواء الجاف يتسبب في تبخر الماء الموجود في قطرات الجهاز التنفسي وينتج عن هذا جزيئات أصغر، قادرة على البقاء لفترة أطول والانتقال لمسافة أبعد بعد السعال أو العطس.

-استجابة جهازك المناعي أثناء الطقس البارد لها أهمية كبيرة، فقد يؤثر استنشاق الهواء البارد سلبًا على الاستجابة المناعية في الجهاز التنفسي، مما يسهل على الفيروسات التسلل إلى الجسم.

-عدم التعرض لأشعة الشمس في الشتاء،تضعف المناعة والسبب أن الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين د، وهو ضروري لصحة الجهاز المناعي.

-قضاء وقت طويل في الاماكن المغلقة يعني المزيد من الاتصال الوثيق مع الآخرين، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، و تنتشر الفيروسات التنفسية .

-تؤدي درجات الحرارة الباردة وانخفاض الرطوبة إلى جفاف عينيك والأغشية المخاطية في أنفك وحلقك، ولأن الفيروسات التي تسبب نزلات البرد والإنفلونزا وكورونا عادة ما يتم استنشاقها، فإن الفيروس يمكن أن يلتصق بسهولة أكبر بهذه الممرات الجافة والمتضررة.

علاج البرد بطرق طبيعية

علاج البرد بطرق طبيعية يعد من الحيل الجيدة، ولكن في حال استمرار الأعراض لفترة طويلة يجب الذهاب للطبيب لأخذ العلاجات المساعدة في العلاج الأعراض، ومن أفضل الطرق الطبيعية لعلاج البرد التالي:

-الأطعمة الغنية بفيتامين سي

الفراولة والجوافة والبرتقال والليمون، تعد مربع تقوية المناعة في الشتاء، ولذا يجب عليك القيام بتناولهم بشكل يومي لحمايتك من البرد.

-الأطعمة الغنية بالزنك

يساعد الزنك في تقليل مدة نزلات البرد بنسبة عالية ، ولذا يمكنك تناول البييض في حالة عدم إضابتك بالحساسية المرتبطة به، وأيضا اللحوم، الكبدة والأجبان، فعليك دمجهم في يومك.

-عصير البنجر

لأنه مصدر قوي للحديد والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، فيعد كنز لعلاج نزلات البرد، فيمكنك إضافة عصير البرتقال والجزر عليه لجعله أكثر فائدة في تقوية مناعتك ضد نزلات البرد.

-الزبادي

يعمل علي تقوية جهاز المناعة ، ولذا عليك تناول كوبين يوميا من الزبادي لمناعة قوية تكافح نزلات البرد.

-العسل

يحتوي العسل على مركبات صحية تدعم المناعة، ولذا إضافته أو تناول يوميا في الصباح يعمل علي علاج البرد.

-الينسون

يعمل علي تخفيف المخاط ، ويهديء معدتك ويقلل أعراض البرد.

- الزنجبيل

يساعد على تعزيز صحة الجسم وتقويه الجهاز المناعي وتحسين التنفس والمعدة خلال نزلات البرد.

-ورق الجوافة

يحسن الجهاز التنفسى ويعزز من وظائف التنفس .

علاج البرد يبدأ بطرق الوقاية

علاج البرد يبدأ بطرق الوقاية التي تعتمد على التالي:

- اغسل يديك بالماء الصابون لمدة 20 ثانية كثيرا.

- تجنب لمس وجهك.

- حافظ على رطوبة جسمك عن طريق تناول ثمانية أكواب من الماء يوميًا.

- تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا غني بالخضراوات الورقية الخضراء الداكنة غنية بالفيتامينات التي تدعم جهاز المناعة.

- الحفاظ على النشاط البدني، حتى في فصل الشتاء.

- احصل على قسط كاف من النوم.

- قم بتنظيف الأسطح الصلبة التي يتم لمسها بشكل متكرر في منزلك.

- إذا أصبح أنفك أو حلقك جافًا في الشتاء، ففكر في استخدام جهاز ترطيب.

- احصل على لقاح الإنفلونزا السنوي .