شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يطلق خصائص جديدة للاحتفال بنهاية عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أطلق إنستجرام مجموعة من الخصائص الجديدة والمفاجآت المحدودة الوقت، احتفالًا بنهاية عام 2024، لتمكين المستخدمين من تلخيص ذكرياتهم المميزة ومشاركة لحظاتهم مع الأصدقاء والعائلة بطريقة مبتكرة وممتعة، مع اقتراب نهاية العام يسعى إنستجرام لتوفير تجربة تفاعلية للاحتفال بالذكريات واللحظات المميزة، مما يتيح للمستخدمين التعبير عن احتفالاتهم بطريقة مبتكرة وممتعة.



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تعرف على الخصائص الجديدة لانستجرام

منشور مجمع (كولاج): يتيح إنستجرام خاصية المنشور المُجمّع (IG Collage) للقصص، التي تمكن المستخدمين من مشاركة أبرز ذكريات عام 2024 في قالب واحد مصمم خصيصًا لنهاية العام.

قوالب Add Yours مخصصة:

يمكن للأصدقاء التفاعل، والمشاركة باستخدام 5 قوالب جديدة بتصميمات احتفالية بالعام الجديد، و يمكن العثور على هذه القوالب في قسم "نهاية العام" على صفحة اكتشاف Add Yours.

خط جديد وتأثير نصي جديد:

لإضفاء جو احتفالي على القصص والـReels والموجز، يقدم إنستجرام خط "رأس السنة الجديدة" الموسمي الجديد وتأثير النصوص "العد التنازلي".

سمات العطلات للدردشة في الرسائل المباشرة:

يمكن للمستخدمين اختيار سمات احتفالية جديدة مثل "ماريا كاري" و "رأس السنة" و "الاسترخاء"، أو تجربتها جميعًا أثناء الدردشة مع الأصدقاء والعائلة حول خطط العطلة.

عبارات سرية في التعليقات والرسائل المباشرة:

عند كتابة عبارات مثل "سنة جديدة سعيدة" أو "مرحبًا 2025" أو استخدام بعض العبارات الاحتفالية في الرسائل المباشرة أو التعليقات، ستظهر مفاجآت تفاعلية، كما يمكن للمستخدمين تجربتها قبل ليلة رأس السنة.

إعجابات مخصصة:

يمكن للمستخدمين الإعجاب بقصص الأصدقاء بطريقة مُخصّصة للاحتفال بليلة رأس السنة، مع تأثيرات بصرية مميزة عند الضغط على زر الإعجاب.