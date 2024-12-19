شكرا لقرائتكم خبر عن 5 توصيات من وزارة الزراعة للحفاظ على الماشية فى فصل الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

مع قـدوم فصل الشتاء وفى ظل التغيرات المناخية، هناك عددا من التوصيات التي يجب على مربى الماشية اتباعها لرعايتها خلال فصل الشتاء من التقلبات الجوية وعدم استقرار حالة الطقس ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة حيث يخسر عدد كبير من مربى الماشية لأن انخفاض الحرارة قد يؤدى إلى هلاك بعض الماشية ، فضلا عن تعرضها للكثير من الأمراض والأوبئة.

وهناك عدد من الفيروسات قد تصيب الحيوانات وتسبب أمراض تؤثر على الثروة الحيوانية وتكبد الاقتصاد خسائر كبيرة تصل إلى مئات الملايين في حالة تفشى المرض وتتسبب في ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، بخلاف أن هناك أمراض مشتركة يصيل عددها إلى 200 مرض تنتقل من الحيوان للإنسان وتتسبب في عدوى للبشريين أيضا، وهو ما يستلزم وعى مجتمعي .

وفى التقرير التالى ننشر توصيات مهمة من وزارة الزراعة لرعاية الماشية في فصل الشتاء:

1- الحفاظ دائما علي جفاف ارضية الحظيرة.

2- استعمال مطهرات الحلمات بعد الحلب مباشرة.

3- تقديم العليقة المركزة للأبقار بعد الحلب مباشرة.

4- ان يكون هناك حوض لتغطيس حافر الأبقار، يحتوى على كبريتات النحاس عند دخول وخروج الأبقار من المحلب.

5- صناعة فرشة جيدة من قش الأرز تحت العجول الرضيعة للتدفئة.