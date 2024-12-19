شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق Google Chat يحصل على ميزة الذكاء الاصطناعى التوليدية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

تحصل خدمة Google Chat على القدرة على اكتشاف وترجمة أكثر من 120 لغة تلقائيًا إلى اللغة المفضلة للمستخدم، حيث سيتم ترجمة الرسائل بلغة أخرى افتراضيًا، بينما ستظل لديك القدرة على الضغط فوق "عرض النص الأصلى".

ووفقا لما ذكره موقع "Phone arena"، تحتاج لتمكين ميزة الذكاء الاصطناعى التوليدية، إلى الانتقال للإعدادات، ثم الترجمة الآلية، ثم "ترجمة الرسائل إلى لغتك المفضلة".

تنطبق الترجمة الآلية فقط على محتوى الرسالة داخل مجرى المحادثة، لذلك لن تظهر فى مقتطفات الرسائل فى الصفحة الرئيسية أو فى إشعاراتك.

هذه النسخة المترجمة ستكون مرئية لك فقط، وعندما تريد تغيير اللغات فى إعدادات حساب Google الخاص بك، ستحتاج إلى الانتظار لمدة تصل إلى 24 ساعة حتى تقوم الميزة بتحديث لغاتها.



كما سيتم طرح ترجمات Google Chat لعملاء Workspace مع الإضافات المدفوعة لـ Gemini Business and Enterprise وAI Meetings and Messaging، وستكون هذه الإضافات متاحة على Android وiOS وعلى الويب.



وسيخضع التطبيق أيضًا لبعض التغييرات على الإشارات، حيث سيكون هناك تصميم جديد يذكر بالشرائح الذكية ومماثل لـ Drive، وسيضمن هذا أن يكون لتطبيقات Google Workspace مظهر موحد للمستخدمين، كما ستكون هذه التغييرات متاحة لجميع عملاء Google Workspace والمشتركين الأفراد في Workspace والأشخاص الذين لديهم حسابات جوجل شخصية، حيث سيتم طرح التغييرات على الويب أولاً، ثم ستصل إلى Android وiOS في الربع الأول من عام 2025.