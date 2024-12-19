شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معركة قانونية بين كوالكوم وArm حول حقوق الملكية الفكرية لتصميم الرقائق والان مع تفاصيل الخبر

تشهد المحاكم الأمريكية نزاعًا قانونيًا بين شركتي كوالكوم وArm قد يحدد مستقبل صناعة الرقائق، حيث يدور الخلاف حول حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتصاميم المستندة إلى بنية Arm، ويخوض الطرفان نزاعا فى محكمة اتحادية بولاية ديلاوير، بشأن ما إذا كانت شركة Nuvia، التي استحوذت عليها كوالكوم مقابل 1.4 مليار دولار فى عام 2021، تمتلك الحق فى نقل تصاميمها المستندة إلى بنية Arm إلى كوالكوم.

تعد بنية Arm حجر الأساس فى تصميم الرقائق المستخدمة في الهواتف الذكية، وأصبحت تُستخدم بشكل متزايد فى أجهزة الحواسيب المحمولة ومراكز البيانات، بينما تعتمد شركات كبرى مثل آبل على هذه البنية لتصميم رقائقها الخاصة، توفر Arm أيضًا تصاميم جاهزة لشركات أصغر مثل MediaTek.

ويتمحور الخلاف بين كوالكوم وأرم حول حدود حقوق الملكية الفكرية، وما إذا كانت تصاميم Nuvia تعتبر مشتقات من تقنية Arm، وبالتالي خاضعة لاتفاقيات الترخيص الخاصة بها.

وفى هذا الإطار، أدلى جيرارد ويليامز، المؤسس السابق لشركة Nuvia والمهندس السابق فى آبل، بشهادته فى المحكمة، وخلال استجوابه من قبل محامى Arm، أُثيرت تساؤلات حول مدى اعتماد تصاميم Nuvia على تقنية أرم.

أقر ويليامز بأن عقد الترخيص يشير إلى أن أي تعديلات أو مشتقات من تقنية Arm تظل خاضعة للاتفاقية، لكنه أصر على أن معظم عمل Nuvia كان مستقلًا، وعندما طلب منه تقدير نسبة اعتماد تصاميم Nuvia النهائية على تقنية Arm، قال: "1% أو أقل".



وتسعى كوالكوم لتوسيع وجودها في سوق الحواسيب المحمولة لمنافسة آبل، خاصة بعد أن أصبحت الأخيرة تعتمد على رقائقها الخاصة التي أثبتت تفوقها في الأداء، وتشير أدلة قدمت في المحكمة إلى أن Arm تخسر ما يُقدر بـ 50 مليون دولار سنويًا بسبب استحواذ كوالكوم على Nuvia.

وقد يصدر قرار هيئة المحلفين قريبًا، وقد يدلى كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذى لشركة كوالكوم، بشهادته خلال الجلسات القادمة.

وهذا النزاع قد يعيد تشكيل علاقة الترخيص بين الشركات الكبرى في صناعة الرقائق، مما يضع مستقبل الابتكار فى تصميم المعالجات على المحك.