شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السوق المالية توافق على تخفيض رأس مال «الأسماك» بنسبة 83.25% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية للأسماك بتخفيض رأس المال.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الهيئة وافقت على تخفيض رأس المال من 400 مليون ريال إلى 66.986 مليون ريال.
وأضافت أن الموافقة تتبعها تخفيض عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 6.698 مليون سهم.
وأفادت بأن طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 33.301 مليون سهم، وبنسبة تخفيض 83.25%.
وذكرت أن تاريخ التخفيض سيكون نهاية ثاني يوم تداول يلي انعق الجمعية العامة غير العادية التي أُعتُمِد فيها تخفيض رأس المال.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن الهيئة وافقت على تخفيض رأس المال من 400 مليون ريال إلى 66.986 مليون ريال.
وأضافت أن الموافقة تتبعها تخفيض عدد الأسهم من 40 مليون سهم إلى 6.698 مليون سهم.
وأفادت بأن طريقة تخفيض رأس المال عبر إلغاء 33.301 مليون سهم، وبنسبة تخفيض 83.25%.
وذكرت أن تاريخ التخفيض سيكون نهاية ثاني يوم تداول يلي انعق الجمعية العامة غير العادية التي أُعتُمِد فيها تخفيض رأس المال.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الموافقة مشروطة بالحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.