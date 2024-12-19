أبرز حفلات 2024 في السعودية .. أصالة وعبادي الجوهر يشعلان الأجواء وكاسيت 90 يعيد الذكريات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - شهد عام 2024 عدداً هائلاً من الحفلات في المملكة العربية السعودية، أحياها عدد كبير من نجوم ومشاهير الوطن العربي، سواء كانت حفلات منفردة أو ليالي طربية جمعت الكثير من النجوم، وفي هذا التقرير سنلقي الضوء على أبرز الحفلات التي أقيمت بالفعل وحفلات من المقرر أن يلتقي فيها النجوم مع جمهورهم بالتزامن مع احتفالات العام الجديد.
وتم الترويج للحفل من خلال بوستر رسمي نشره حساب روتانا لايف وكتب عليه تعليق قال فيه "عيشوا لحظات من العمر مع صوت الحب، ضمن حفلات موسم الرياض، ليلة ماجد المهندس 20 ديسمبر، محمد عبده أرينا، خلوكم جاهزين".
تستعد الفنانة نوال أيضا لإحياء حفل بعنوان "جلسة قيثارة العرب نوال" يوم 26 ديسمبر الجاري ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد ، وسيقوم بقيادة الحفل المايسترو هاني فرحات على مسرح محمد عبده أرينا.
وشارك تامر حسني البوستر الرسمي لحفله بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتب تعليقاً قال فيه "جمهور السعودية الغالي الحبيب في الرياض وحشتوني، مستنيكم أن شاء الله يوم 27 ديسمبر عشان نعمل حفلة مرة حلوة".
افتتحت الفنانة أصالة أولى جلسات موسم الرياض بحفل غنائي مبهر في نوفمبر الماضي على مسرح "محمد عبده أرينا"في منطقة "بوليفارد سيتي"، وروجت أصالة لهذا الحفل بمقطع مصور لأغانيها وكتبت عليه تعليقاً قالت فيه " قدًيش مشتاقه للرياض ومشتاقه غني لكم وتغنوا معي وشوي شوي نفصل عن كل الواقع ونروح سوا رحله بكلّ محطه حيكون إلنا ذكرى حلوه الأغاني متل ماطلبتوا ومتل ماأنا بحب.. كلّ الإحترام لوطن اهتم فينا وخلق لنا واقع كان خيال كلّ التقدير للسعوديه الحبيبه كل المحبه لمعالي المستشار أبو ناصر لكل الدعم والإهتمام اللي بيزيد المسئولية وبيجدد الشغف وقربنا نتلاقى يا أصحابي وأهلي الأول الغاليين القراب".
قدم الفنان عبادي الجوهر ليلة طربية مختلفة في مطلع ديسمبر الحالي، حملت عنوان "عبادي وعوده" جاءت ضمن جلسات موسم الرياض بنسخته الخامسة على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي وقام بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد والأوركسترا الموسيقية.
حفلات منتظرة في نهاية العاميستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء حفله في موسم الرياض بنسخته الخامسة، بقيادة المايسترو مدحت خميس على مسرح محمد عبده أرينا بتاريخ 20 ديسمبر 2024 الجاري.
وتم الترويج للحفل من خلال بوستر رسمي نشره حساب روتانا لايف وكتب عليه تعليق قال فيه "عيشوا لحظات من العمر مع صوت الحب، ضمن حفلات موسم الرياض، ليلة ماجد المهندس 20 ديسمبر، محمد عبده أرينا، خلوكم جاهزين".
https://www.instagram.com/p/DDSPaiaSOXI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDSPaiaSOXI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDSPaiaSOXI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تستعد الفنانة نوال أيضا لإحياء حفل بعنوان "جلسة قيثارة العرب نوال" يوم 26 ديسمبر الجاري ضمن حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة وذلك بالتزامن مع احتفالات العام الجديد ، وسيقوم بقيادة الحفل المايسترو هاني فرحات على مسرح محمد عبده أرينا.
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تامر حسني تروج لحفلها في السعوديةأعلن الفنان تامر حسنى عن حفله المقبل في المملكة العربية السعودية، وحمس جمهوره لحفل مختلف وممتع على مسرح أبو بكر سالم في المملكة العربية السعودية.
وشارك تامر حسني البوستر الرسمي لحفله بالسعودية، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، وكتب تعليقاً قال فيه "جمهور السعودية الغالي الحبيب في الرياض وحشتوني، مستنيكم أن شاء الله يوم 27 ديسمبر عشان نعمل حفلة مرة حلوة".
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افتتحت الفنانة أصالة أولى جلسات موسم الرياض بحفل غنائي مبهر في نوفمبر الماضي على مسرح "محمد عبده أرينا"في منطقة "بوليفارد سيتي"، وروجت أصالة لهذا الحفل بمقطع مصور لأغانيها وكتبت عليه تعليقاً قالت فيه " قدًيش مشتاقه للرياض ومشتاقه غني لكم وتغنوا معي وشوي شوي نفصل عن كل الواقع ونروح سوا رحله بكلّ محطه حيكون إلنا ذكرى حلوه الأغاني متل ماطلبتوا ومتل ماأنا بحب.. كلّ الإحترام لوطن اهتم فينا وخلق لنا واقع كان خيال كلّ التقدير للسعوديه الحبيبه كل المحبه لمعالي المستشار أبو ناصر لكل الدعم والإهتمام اللي بيزيد المسئولية وبيجدد الشغف وقربنا نتلاقى يا أصحابي وأهلي الأول الغاليين القراب".
قدم الفنان عبادي الجوهر ليلة طربية مختلفة في مطلع ديسمبر الحالي، حملت عنوان "عبادي وعوده" جاءت ضمن جلسات موسم الرياض بنسخته الخامسة على مسرح محمد عبده أرينا في بوليفارد رياض سيتي وقام بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد والأوركسترا الموسيقية.
كاسيت 90 يعيد الذكرياتأقيم حفل كاسيت 90، على مسرح أبوبكر سالم بالمملكة العربية السعودية في يناير 2024، وأحيا الحفل نخبة من النجوم الكبار في عالم الطرب المصري، ومنهم محمد فؤاد ومدحت صالح وإيهاب توفيق ومصطفى قمر وهشام عباس ومصطفى كامل، ومشاركة أيضا مجموعة من نجوم التسعينيات الأجانب.
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ليلة خاصة لوردةشهدت مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في يونيو إحياء ذكرى الراحلة وردة من خلال حفل غنائي مميز جمع عدد من نجمات الوطن العربي، وحمل اسم ليلة وردة، وقام بإحياء هذا الحفل كل من أصالة ونانسي عجرم وريهام عبد الحكيم وعبير نعمة، وقاموا بغناء أشهر أغانيها.
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