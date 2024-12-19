شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سهل للتمويل» توافق على تعديل نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.