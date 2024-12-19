الاقتصاد

عمومية «سهل للتمويل» توافق على تعديل نظام الشركة الأساس

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة سهل للتمويل الإعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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