شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «سهل للتمويل» توافق على تعديل نظام الشركة الأساس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة سهل للتمويل الإعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد ، وإعادة ترتيب المواد وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.