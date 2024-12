شكرا لقرائتكم خبر عن طب قصر العينى تدشن المكتب الأخضر بالكلية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت كلية طب قصر العينى جامعة القاهرة اليوم الفعالية الأولى لتدشين العمل بالمكتب الأخضر بقاعة الاحتفالات الكبرى بالكلية بالتعاون و الشراكة مع المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بمصر WHO تحت عنوان:"Eco Friendly Campus: It All Starts with Us" وحضور ممثل من المكتب الإقليمى لـ منظمة الصحة العالمية بمصر ووكلاء الكلية ونائب المدير التنفيذى ومستشار العميد ولفيف من رؤوساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وهيئة المكتب الاخضر وعدد غفير من الطلاب.

ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة و الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية رئيس مجلس إدارة المستشفيات رئيس المكتب الأخضر.

ألقى كلمة أشار فيها إلى أهمية الدور الذى يلعبة المكتب الأخضر بالكلية من خلال نشر الوعى البيئى والعمل على غرس ثقافة الاستدامة البيئيه ونوه إلى ضرورة وجود توعية مستمرة فى الممارسات الطبية والحياتية وضرورة تبنى الطلاب و أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية لثقافة تقليل الانبعاثات و الحفاظ على البيئة ليس فقط داخل حرم الكلية ولكن أيضا فى البيئة المحيطة بنا.

كما أشار الى أهمية تفعيل مبادرات و مشاريع أبحاث البيئة بالتعاون مع الأطراف المعنية داخل وخارج كلية الطب و أهمية الطاقة النظيفة فى المستقبل القريب.

كما نوه إلى أنه فى إطار قرب إطلاق مشروع تطوير مستشفيات جامعة القاهرة برعاية واهتمام القيادة السياسية فإن هذا التطوير يراعى بصورة كبيرة و بشكل غير مسبوق أبعاد الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة والمساحات الخضراء وتقليل نسب التلوث والإنبعاثات و التخلص الأمن من النفايات الخطرة.

و فى ختام كلمته أشار إلى أهمية التنوع فى مفاهيم الوعى البيئى لدى طلاب قصر العينى فهم مستقبل الطب فى مصر و إفريقيا والشرق الأوسط.

أشاد الدكتور عمر عزام، وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة بالدور الرائد لإدارة الجامعة والحرص على نشر وعى الاستدامة والحفاظ على البيئة داخل الحرم الجامعى و ضروره اعتياد الممارسات اليومية اللازمة للحفاظ على البيئة من قبل الطلبة وأعضاء هيئه التدريس بالكلية.

قدمت الدكتورة رحاب عبد الحى، رئيس قسم الصحة العامة بعض النصائح للحفاظ على البيئة و تقليل الانبعاثات خلال الممارسات اليومية.

وتم عرض الموضوعات الآتيه خلال البرنامج العلمى للفعالية:

- أسباب التغيرات المناخية

- مدى تأثير التغيرات المناخية على الصحة و البيئة

- الممارسات المطلوب تبنيها لتقليل التغييرات المناخية

- الانبعاثات خلال الممارسات اليومية

- كيفيه تبنى ممارسات سليمه لتقليل الانبعاثات

- نشر فكر الاستدامة فى المنشآت الصحية.

- أهمية زياده المساحات الخضراء على الصحة البدنية و النفسية.

- أهمية التخلص الآمن من النفايات.

على هامش الفعاليه، افتتح العميد معرض فنى لطلاب الكلية لنشر فكرة الإبداع لما تشكله هذة الجزئية من أهمية فى ضوء تعزيز الإستدامة البيئية فى إطار الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.