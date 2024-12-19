شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تغطية المجارى المائية تتطلب دراسة متأنية قبل اعتمادها والان مع تفاصيل الخبر

التقي الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للتباحث حول عدد من المطالب الجماهيرية بالدوائر الخاصة بهم .

وتناولت اللقاءات تدارس طلبات تغطية أجزاء من بعض الترع الفرعية ، وتوسعة كوبرى على أحد الترع بمحافظة كفر الشيخ .

و وجه سويلم أجهزة الوزارة المختصة بسرعة بحث الطلبات المتعلقة بتوسعة الكوبرى الواقع بمحافظة كفر الشيخ طبقاً للوائح والقوانين المنظمة.

كما استعرض سويلم مع النواب مخاطر وسلبيات إقامة التغطيات على المجارى المائية ، مشيرا إلى ضرورة إجراء دراسة متأنية قبل الموافقة على أى طلبات .

كما تمت مناقشة أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المختصة و النواب لإيجاد حلول لمشكلة إلقاء المخلفات في المجاري المائية ، كحل مستدام لـ حماية المجارى المائية وتمكينها من القيام بوظيفتها الأساسية فى توصيل المياه والحفاظ على نوعية المياه .