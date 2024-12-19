شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس حفل خريجى جامعة هولى صوفيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسيه، ورئيس جامعة هولي صوفيا اليوم الخميس، حفل الخريجين 2024، الساعة 11 صباحا، بالمقر البابوي بالأنبا رويس بالعباسية، وحضور الأنبا دافيد أسقف إيبارشية نيويورك ونيوانجلاند ونائب رئيس الجامعة.

وتهتم جامعة هولي صوفيا بنشر تعاليم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتطوير التعليم الكنسي، وتشمل الجامعة على كليات:

– كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية باللغة الإنجليزية

– كلية التعليم المسيحي بالإنجليزية

– كلية المشورة المسيحية باللغة العربية

– كلية اللاهوت القبطية الأرثوذكسية باللغة العربية

– كلية الدراسات الكتابية الأرثوذكسية باللغة العربية

يذكر أن تم تأسيس جامعة هولي صوفيا سنة 2019 بحسب نظام الجامعات الامريكية التي تقدم دراستها أونلاين، وذلك بمرحلة التجريب لمدة سنتين بإيبارشية نيويورك ونيوانجلاند القبطية الارثوذكسية بالولايات المتحدة الامريكية، وبرعاية الأنبا دافيد أسقف الإيبارشية. ثم في سبتمبر2021 وبعد نجاح تجربتها لمدة سنتين، قدمها الأنبا دافيد لقداسة البابا تواضروس ليكون رئيساً عليها والأنبا دافيد نائبا.

ويوجد نظامين للدراسة بالجامعات الأمريكية، النظام الأول وهو المعتاد، يقدم في صرح مباني الحرم الجامعي ويستلزم الوجود الفعلي للدارس بالحرم الجامعي وتقدم فيه الدراسة بنظام التيرمات. والتيرم الواحد عبارة عن 15 اسبوع. والسنة بها 2 تيرم أساسي وهما الخريف والربيع وتيرم احتياطي وهو الصيف.

أما نظام الدراسة أونلاين الأمريكية التي اتخذتها جامعة هولي صوفيا هي عبارة عن إعطاء الكورس على مدى 8 أسابيع فقط وهذه تسمى موديول وليس تيرم. ويوجد اجمالي 9 موديول في السنة، وكل اسبوع يبدأ من يوم الإثنين إلى يوم الأحد.

