شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

الخميس، 19 ديسمبر 2024 10:30 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن أعراض الإصابة بـ سرطان عنق الرحم والتى تتضمن :-

- تكرار الإفرازات المهبلية.

- ألم أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية.

-!عدم انتظام الدورة الشهرية.

- نزول دم بين الدورات الشهرية.

- آلام أسفل الحوض.

- نزول دم أثناء التبول.

وتابعت الكشف والعلاج: مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.