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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالخميس، 19 ديسمبر 2024 10:30 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن أعراض الإصابة بـ سرطان عنق الرحم والتى تتضمن :-
- تكرار الإفرازات المهبلية.
- ألم أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية.
-!عدم انتظام الدورة الشهرية.
- نزول دم بين الدورات الشهرية.
- آلام أسفل الحوض.
- نزول دم أثناء التبول.
وتابعت الكشف والعلاج: مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.
انفوجراف
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