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وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم.. تفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلام

الخميس، 19 ديسمبر 2024 10:30 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان فى إنفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك عن أعراض الإصابة بـ سرطان عنق الرحم والتى تتضمن :-

- تكرار الإفرازات المهبلية.

- ألم أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية.

-!عدم انتظام الدورة الشهرية.

- نزول دم بين الدورات الشهرية.

- آلام أسفل الحوض.

- نزول دم أثناء التبول.

وتابعت الكشف والعلاج: مجانا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.


انفوجراف

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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