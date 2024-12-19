شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: توفير معلومات دقيقة حول الأدوية والمستحضرات الصيدلية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الدواء المصرية حرصها على الاستجابة للاستفسارات الدوائية للمواطنين ومقدمي الرعاية الصحية وذلك من خلال خدمة "الاستفسار عن معلومات دوائية موثوقة" عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقال هيئة الدواء المصرية : بلغ عدد الاستشارات التي تم تلقيها خلال العام الجاري 1230 استشارة دوائية.

وأوضحت أن خدمة "الاستفسار عن معلومات دوائية موثقة " تهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموضوعية حول الأدوية والمستحضرات الصيدلية بناءً على الأدلة العلمية المحدثة و نشر الوعي المجتمعي حول الاستخدام الآمن للأدوية، و تثقيف كل من المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية وتحقيق النتائج العلاجية المرجوة من خلال فريق متخصص من الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية بهيئة الدواء المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات باستخدام منهجية علمية دقيقة وفقًا لحالة كل مستفسر.

وأشارت الهيئة إلى أن البيانات أظهرت أن القاهرة الكبرى هي الأكثر استخداما لهذة الخدمة، كما تصدرت محافظتا الغربية والشرقية في منطقة الدلتا، بينما جاءت محافظة الإسكندرية في الوجه البحري، تليها محافظة أسيوط و محافظة بني سويف في الوجه القبلي.



يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان سلامة المرضى وتحقيق الاستخدام الأمثل للأدوية بما يساهم في تحسين الصحة العامة للمجتمع.