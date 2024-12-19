شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يتفقد مشاريع الطلاب الفائزين فى مسابقة آيسف للعلوم قبل تكريمهم والان مع تفاصيل الخبر

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم السابق ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم المركزية، حيث سيتم تكريم 24 طالبا، منهم 21 طالبا من مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا وبعض المدارس الخاصة ومدارس ثانوى عام.

واستمتع وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف ورضا حجازى إلى شرح من الطلاب حول المشاريع البحثية والتى تنوعت ما بين طبية وهندسية، حيث شارك الطلاب الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (ISEF) والذى أقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر مايو الماضى، وحقق الطلاب مراكز متقدمه فى المسابقة حيث تم حصد قرابة 12 جائزة ما بين خاصة وعالمية بين الطلاب المشاركين والذى وصل عددهم وقتها إلى 31 طالب وطالبة.