شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة الـ40 لمهرجان المسرح العربى بتكريم سميرة محسن بحضور حسن الرداد والان مع تفاصيل الخبر

افتتحت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان المسرح العربى بالمعهد العالى للفنون المسرحية (دورة الفنانة القديرة سميرة محسن)، وذلك على مسرح المعهد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، بينهم النجم حسن الرداد والنجمة رانيا فريد شوقى، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية.

فى بداية الحفل، أبدى عبد الرحمن المغربى، رئيس اتحاد طلاب المعهد ومدير المهرجان، سعادته بتكريم الفنانة الكبيرة سميرة محسن، واصفًا إياها بـ"صانعة الأجيال"، مشيرًا إلى أنها قدمت الكثير للفن المصرى وأسهمت فى تخريج أجيال أبدعت بأعمالها الفنية، وأكد أن تكريمها هو تكريم لكل الأجيال التى صنعتها وأثرت بها الحركة الفنية فى مصر.

من جانبه، توجه محمد حمام، رئيس المهرجان، بالشكر إلى جميع من ساهم فى إخراج هذا الحدث إلى النور، مشيدًا بالجهد المبذول فى تنظيم المهرجان، الذى يُعد أقدم مهرجان للمسرح فى مصر والوطن العربى، كما أعرب عن شكره لطلاب وأبناء المعهد الذين تمكنوا من تجهيز العديد من العروض المسرحية فى مدة لا تتجاوز الشهر، مشيرًا إلى أن هذا المهرجان هو نتاج العمل الجماعى والإبداع الطلابي.

فى السياق ذاته، أثنى الدكتور أيمن الشيوى، عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، على المجهودات الكبيرة التى بذلها طلاب المعهد وطاقاتهم الإبداعية التى ظهرت خلال تنظيم مهرجان بحجم مهرجان المسرح العربى، وأكد "الشيوي" أن المهرجان يُعد ضرورة ملحة لإبراز مواهب الطلاب وإبداعاتهم الفنية، مشيرًا إلى أنه حرص على إقامته فى ميعاده المناسب رغم كل الظروف المحيطة، ليتيح لأبنائه وطلابه الفرصة للتعبير عن أنفسهم وإظهار إبداعاتهم الفنية على أكمل وجه.

بدورها، أشادت الدكتورة غادة جبارة، رئيسة أكاديمية الفنون، بالفنانة القديرة والدكتورة سميرة محسن، مؤكدةً أن تكريمها فى هذه الدورة هو تكريم لتاريخ فنى حافل بالعطاء والإبداع. وأضافت أن سميرة محسن كانت ولا تزال نموذجًا للفنانة المبدعة والاستاذة الملهمة التى أخرجت أجيالًا من الفنانين المتميزين الذين يكملون مسيرة الفن ويؤدون رسالته بكل إخلاص.

من جانبها، عبرت الفنانة القديرة سميرة محسن عن اعتزازها الكبير بهذا التكريم الذى وصفته بأنه يأتى من "بيت الفن" الذى تربت فيه وتخرجت منه، وهو المعهد العالى للفنون المسرحية. وأكدت أنها ستظل تواصل تقديم الدعم للفن ولأبنائها من الطلاب، مشيرةً إلى أنها تعتبر هذا التكريم وسامًا على صدرها، لأنه يأتى من المكان الذى احتضنها وأسهم فى تكوين شخصيتها كفنانة ومعلمة لأجيال من الفنانين.

وخلال الحفل، تم تكريم لجنة المشاهدة الأولى المكونة من: محمد الأباصيرى، مصطفى التهامى، ولجنة المشاهدة الثانية التى تضم: محمد فتحى، شيماء توفيق، محمد الأباصيري. كما تم تقديم أعضاء لجنة التحكيم والمكونة من: المخرج الكبير عصام السيد، السيناريست الكبير عبد الرحيم كمال، النجمة الكبيرة رانيا فريد شوقى، مهندس الديكور حازم شبل، الدكتورة هنادى عبد الخالق، الدكتورة ياسمين عبد الحسيب، المخرج عمرو عابدين، والمخرج خيرى سالم.



الدكتورة غادة جبارة



أيمن الشيوى وسميرة محسن ورانيا فريد شوقى وحسن الرداد



أيمن الشيوى



تكريم سميرة محسن 2



تكريم سميرة محسن 3



تكريم سميرة محسن



سميرة محسن تتسلم التكريم