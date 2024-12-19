شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب آلام الصدر المختلفة.. متى تكون زيارة الطبيب ضرورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

آلام الصدر مشكلة يتعرض لها البعض بشكل فجائي، وقد تكون علامة على الإصابة ببعض الأمراض التي يجب التعرف عليها للوقاية واتخاذ التدابير الوقائية.

آلام الصدر علامة على هذه الأمراض

آلام الصدر قد تكون مشكلة يتعرض لها البعض، ويجب التعرف علي أسبابها وطبيعتها، لأنها قد تحتاج إلى الذهاب للمستشفي لأنها في بعض الأحيان تكون علامة على أزمة قلبية أو ذبحة صدرية، وذلك وفقا لموقع “verywellhealth”.

آلام الصدر وأعراضه

آلام الصدر له بعض الأعراض مثل الثقل أو الضيق أو الإحساس بالحرقان أو وخز، ويختلف الشعور بالألم من شخص لآخر حيث يتراوح من ألم خفيف إلى وخز إلى ألم لا يمكن السيطرة عليه، وهنا يجب أخذ المريض فورا للمستشفي.

الام الصدر وأسبابه

الام الصدر لها العديد من الأسباب ومنها:

-قد يتعلق بالقلب مثل النوبة القلبية .

-يمكن أن يكون علامة علي الانسداد في شرايين القلب و انخفاض كمية الدم والأكسجين إلى القلب.

- الارتجاع الحمضي في المعدة، ويمكن أن يؤدي إلى الألم والحموضة.

-مشكلة في الرئة كالإلتهاب الرئوي، أو وجود جلطة في الشرايين الرئوية.

-مشكلة في القفص الصدري وعضلاته وعظامه.

الام الصدر وطرق العلاج

الام الصدر مشكلة ولكن يسهل علاجه عن طريق التالي:

-إذا كان السبب مشكلة في القفص الصدر للصدر يكون العلاج تناول حبة مسكن للألم بسيطًا أو وضع جل مسكن للألم .

-إذا كان ارتداد الحمض هو السبب، فيجب أن تساعد مضادات الحموضة، وأدوية أخري للمعدة تعمل علي تهدئة الأمر.

-إذا كان الألم في القلب أو الذبحة الصدرية، فإن الاحتفاظ بدواء يشبه النترات تحت اللسان سيخفف من آلام الصدر، مع المتابعة المستمر للحد من المضاعفات.