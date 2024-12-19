شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بآداب القاهرة.. الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول، منتصف الأسبوع المقبل، إذ يبدأ طلاب الفرقة الأولى ماراثون الامتحانات يوم 24 ديسمبر الجارى، ثم تنطلق اختبارات باقى الفرق الدراسية، وتعقد الاختبارات حضوريا بالكلية داخل قاعات ومدرجات الكلية.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفرقة الأولى يوم الثلاثاء الموافق 24/12/2024 لطلاب الانتساب في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا حتي الساعة الواحدة والنصف ظهرا، ويعقد الامتحان في المبني الرئيسي للكلية.

وكانت جامعة القاهرة، قد أنهت استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2025، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة سير الامتحانات فى إطار الالتزام بالقواعد ومراعاة تعليمات السلامة الصحية والإجراءات الاحترازية بشأن الفيروسات الموسمية.

وفي هذا الإطار وجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات والمعاهد بالانتهاء من إعلان جداول الامتحانات قبل بدئها بوقت كاف، مؤكدا على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بمواصفات الورقة الامتحانية ووضع الأسئلة في نطاق ما تم تدريسه للطلاب.

وشدد الدكتور محمد سامي عبد الصادق على القرارات التي اتخذها مجلس الجامعة بشأن آليات طباعة الامتحانات وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع أوراق الأسئلة.