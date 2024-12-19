شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر باليابان تستعرض لقاءات وزيرة التخطيط لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود السفارة المصرية فى طوكيو المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية في مختلف المجالات، قامت د. رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بزيارة إلى العاصمة اليابانية طوكيو خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر 2024، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات المكثفة كان أبرزها التوقيع على 3 اتفاقيات بين الجانبين المصري والياباني شملت اتفاقية تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة بقيمة 230 مليون دولار، واتفاق لتجديد دار الأوبرا المصرية واتفاق فى مجال الزراعة حول برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة لصالح وزارة الزراعة بهدف توطين تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منخفضة.



ووفقا لبيان سفارة مصر لدى اليابان، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الاحتفال الذي نظمته وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا" بمناسبة مرور 70 عاماً على تدشين التعاون الإنمائي الخارجي لليابان بما فيها مع الجانب المصري، والتي شارك بها كل من وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس وكالة الجايكا، وعدد من كبار المسئولين اليابانيين والأجانب، حيث سلطت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الضوء على أوجه التعاون الإنمائي الممتد مع اليابان فضلاً عن استعراض آفاق التعاون المستقبلية في المجالات ذات الأولوية في إطار المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة بين البلدين.



كما نظمت السفارة المصرية في طوكيو عدد من اللقاءات الثنائية الأخرى المهمة لوزيرة التخطيط والتعاون الدولي مع كل من وزير الدولة الياباني للشئون الخارجية، ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ورئيس وكالة الجايكا، ومحافظة طوكيو، ومحافظ بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)، ورئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية للتأمين على الصادرات والاستثمار (NEXI)، وممثلي كل من مؤسسة "نومورا" اليابانية لاستشارات الاستثمار وشركة "تويوتا تسوشو"، حيث استعرضت سيادتها أهم التطورات والاصلاحات الاقتصادية في مصر والجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات اليابانية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز وتسريع التعاون الثنائي مع اليابان في مختلف القطاعات خلال الفترة المقبلة خاصة في مجالات التعاون الاقتصادية والتنموية.