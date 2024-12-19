شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك.. الهلال الأحمر يرفع الجاهزية استعدادًا للتغيرات الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة تبوك رفع جاهزيته استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة على المنطقة.

وذلك تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة، وضمن جهود الهيئة لمواكبة الظروف المناخية المتغيرة التي قد تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة، لتقديم خدمات طبية وإسعافية عالية الجودة.

وحرصًا على سلامة سكان المنطقة وزائريها.

جاهزية مركز القيادة والتحكم

أكد المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي، جاهزية مركز القيادة والتحكم.

إضافة إلى 27 فرقة إسعافية، والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة السريعة والاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.

وذلك حسب الخطة الخاصة بالمنطقة للحالة الجوية، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.



طلب الخدمة الإسعافية

وطالب جميع المواطنين والمقيمين باتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد السلامة المرورية للحفاظ على سلامتهم من الحوادث خاصة عند هطول الأمطار.كما نصح بالقيادة بحذر على الطرق السريعة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة، كمجاري السيول وتجمعات الأمطار، وعدم التجمهر حول الحوادث، وإفساح المجال أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها.

شدد العنزي على ضرورة إفساح الطريق أمام الفرق الإسعافية لتقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه لمحتاجيها، وعدم التردد في طلب الخدمة الإسعافية عند وجود حالة طارئة من خلال الاتصال على رقم 997.

أو من خلال طلب الخدمة الإسعافية عبر تطبيق "أسعفني"، أو نداء استغاثة من تطبيق "توكلنا"، الذي يوفر الكثير من الوقت والجهد، لا سيّما أنه يحدد موقع المتصل بدقة عالية، ما يسهل من عملية وصول الفرقة الإسعافية إلى موقع البلاغ.

طقس السعودية اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس على مناطق المملكة، أن يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة على أجزاء من شمال المملكة.

وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت، مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف، وأجزاء من منطقة تبوك.

ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة خلال الليل على أجزاء من مرتفعاتها (جبل اللوز - علقان - الظهر).

كما تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي عسير والباحة، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.