الخليج اليوم .. مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن يقيم برنامجاً طبياً تطوعياً

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انطلق في مستشفى الأمير محمد بن سلمان في محافظة عدن، البرنامج الطبي التطوعي في جراحة المسالك البولية والعلاج الطبيعي، الذي يأتي بتنفيذ ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، عبر كوادر وكفاءات طبية من داخل السعودية.

ويشمل البرنامج الطبي التطوعي- الذي دشّن مشاريعه في أبريل من العام الجاري - تخصصات طبية متعددة، منها جراحة القلب والقسطرة للأطفال، والأذن والأنف والحنجرة، وجراحة القلب المفتوح، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة التجميل والحروق والتشوهات، للإسهام في خفض الاحتياج الإنساني من جميع المحافظات اليمنية.

وجاء البرنامج الطبي نظرًا لجاهزية وإمكانيات المستشفى عقب مشروع تشغيله من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث بلغ إجمالي المراجعات الطبية أكثر من 1.9 مليون مراجعة خلال الفترة يناير 2023م - نوفمبر 2024م، ويأتي على مساحة 20.000 متر مربع، بسعة 270 سرير، ويضم 14 عيادة متخصصة إضافة إلى مركز القلب، فيما جهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم مشروعات ومبادرات متعددة لدعم قطاع الصحة في اليمن، شملت بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية، وإعادة تأهيلها وتشغيلها، وبناء قدرات الكوادر الطبية، ضمن مشاريعه ومبادراته التنموية التي بلغت 263 مشروعًا ومبادرة تنموية في 8 قطاعات أساسية وحيوية هي: التعليم، والطاقة، والنقل، والمياه، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، ودعم وتنمية قدرات الحكومة.