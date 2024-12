كارلا حداد تعلن انفصالها رسمياً عن زوجها وائل قسيس من خلال هذه الصورة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 19 ديسمبر 2024 08:51 مساءً - فاجأت مقدمة البرامج الإعلامية كارلا حداد متابعيها بخبر طلاقها من زوجها الثاني وائل قسيس بعد زواج دام أربعة أعوام، معلنة أنها عزباء في الوقت الحالي وغير مرتبطة.

كارلا حداد تعلن أنها عزباء في الوقت الحالي



كشفت مقدمة البرامج الإعلامية كارلا حداد الخبر بإعلانها انفصالها رسمياً عن زوجها وائل قسيس من خلال جواب مقتضب حيث نشرت كارلا حداد عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورتها من الخلف وهي ترتدي فستان سهرة أسود برّاق طويل وشعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها حيث سألها أحد متابعيها عبر فقرة Ask Me A Question (إسألني سؤال):" Single" (هل أنت عزباء)؟ فأجابته: "Yes" (نعم).

وبردها المختصر هذا بكلمة واحدة من دون إعطاء تفاصيل أكثر، حسمت كارلا حداد الأقاويل والشائعات التي ترددت مؤخراً حول طلاقها. وكانت كارلا حداد ممتنعة عن التعليق حول أي تفاصيل بشأن حياتها الخاصة.

أجابت كارلا حداد عبر ستوري حسابها على إنستغرام أنها عزباء معلنة بذلك طلاقها من زوجها الثاني وائل قسيس

حقيقة عودة كارلا حداد وطوني أبو جودة

انتشار هذه الأخبار، ترافق حينها مع أخبار عن عودتها إلى زوجها مقدم البرامج طوني أبو جودة الذي نفى هذه الأخبار وأنها عارية عن الصحة وأن ما يجمعهما معاً هي ابنتهما ليا. وكان طوني قد ظهر برفقة كارلا وليا أكثر من مرة لاسيما من رحلة في الصيف الفائت جمعتهم في قبرص. فكتب عبر ستوري حسابه على إنستغرام على صورة له على البحر " لكل يلّي سألو وبعدن عم يسألو، كانت عطلة عائلية فقط لا غير لأن نحنا بالنهاية عيلة وحدة وبنتنا بتجمعنا وشكراً لمحبتكن".

وفي نفس السياق، كانت كارلا قد أعلنت عبر ستوري حسابها على إنستغرام "كل الأخبار والتكهنات إذا ما صدرت مني شخصياً ما تصدقوها".

وكانت كارلا حداد تزوجت من وائل قسيس في سبتمبر من العام 2020 بعد أشهر من انفصالها عن زوجها مقدم البرامج طوني أبو جودة الذي كانت قد ارتبطت به في العام 2004. ورزقا بابنة وحيدة في العام 2009 أطلقا عليها اسم ليا.

زواج دام أربع سنوات



وكان زواج كارلا حداد من وائل قسيس تم في سبتمبر من العام 2020 بحضور 25 شخصاً من الأهل والمقربين بسبب انتشار فيروس كورونا حينها. وكانت ابنتها ليا من ضمن الحضور. وجاء زواجها بعد ثلاثة أشهر من طلاقها من مقدم البرامج طوني أبو جودة حيث أعلنت حينها طلاقها من خلال منشور عبر حسابها على إنستغرام جاء فيه " رغم انفصالي وطلاقي من طوني أبو جودة يلي حصل باتفاق حضاري.. بتبقى خصوصية العيلة مقدسة.. وبتبقا ليا الأساس.. ما تزعلوا.. نحن مبسوطين".. وكان وائل قسيس قليل الظهور وردت كارلا ذلك إلى أنه لا يحب الأضواء كثيراً وقد دام زواجهما أربع سنوات.



