شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التعذيب.. استشهاد أسير فلسطيني داخل سجون الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد 4 فلسطينيين بالضفة

وقف فوري للقتال في غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد أسير فلسطيني من سكان قطاع غزة اليوم الخميس، داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بسبب التعذيب والإهمال الطبي.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن الأسير محمد لبد جرى اعتقاله من مخيم جباليا، خلال العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ مطلع أكتوبر 2023.وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين، بينهم طفل، من مدينة رام الله بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع حملة دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين، والاعتداء على سكانها.استشهد 4 فلسطينيين وأصيب 3 بجروح مختلفة في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدف مركبة فلسطينية في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن الطواقم الطبية انتشلت 4 شهداء و3 جرحى من مركبة قصفتها مسيّرة للاحتلال في مخيم طولكرم.وذلك في إطار عمليات التصعيد الإسرائيلية المستمر بالضفة الغربية.

دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد خياري، إلى وقف فوري للقتال في غزة لأغراض إنسانية، لافتًا إلى الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في القطاع.



وأدان مساعد الأمين العام خلال اجتماع لمجلس الأمن القصف الإسرائيلي المتواصل على الفلسطينيين، والذي أدى إلى دمار شامل وعدد كبير من الضحايا المدنيين، خاصة في شمال غزة.

وأبدى قلقه من التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، كما أعرب عن انزعاجه من تشريعات إسرائيلية قد تعيق عمل الأونروا، ما سيؤثر بشدة على اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا المسؤول الأممي المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الفلسطينية ماليًا، وتحقيق أفق سياسي لإنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين.