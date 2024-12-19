شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 11 مساء.. أمطار خفيفة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

استمرار الموجة الباردة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خلال ساعات المساء.وتستمر الأمطار حتى الساعة 11 مساء على أضم وميسان والطائف والعاصمة المقدسة.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس على مناطق المملكة، أن يكون الطقس باردًا إلى شديد البرودة على أجزاء من شمال المملكة.





وأشار إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من عدة مناطق.

وشملت، مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف، وأجزاء من منطقة تبوك.

ولا يُستبعد تساقط الثلوج الخفيفة خلال الليل على أجزاء من مرتفعاتها (جبل اللوز - علقان - الظهر).

كما تكون الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتي عسير والباحة، والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.

الحالة المطرية في تبوك

أعلن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة تبوك رفع جاهزيته استعدادًا للحالة الجوية المتوقعة على المنطقة.



جاهزية مركز القيادة والتحكم

وذلك تزامنًا مع تقرير الحالة المطرية الصادر من الجهات المختصة، وضمن جهود الهيئة لمواكبة الظروف المناخية المتغيرة التي قد تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة، لتقديم خدمات طبية وإسعافية عالية الجودة.وحرصًا على سلامة سكان المنطقة وزائريها.

أكد المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي، جاهزية مركز القيادة والتحكم.

إضافة إلى 27 فرقة إسعافية، والإسعاف الجوي وفرق الاستجابة السريعة والاستجابة النوعية والفرق الإسعافية التطوعية.

وذلك حسب الخطة الخاصة بالمنطقة للحالة الجوية، لتقديم الخدمات الطبية والإسعافية في شتى الظروف المناخية وعلى مدار الساعة.